Tuborg 17. Roxy Müzik Günleri başladı!

Bu seneki jüride; Taner Öngür, Kaan Yüceil, Harun Tekin, Aylin Aslım, Koray Candemir, Murat Hasarı, Ömer Ahunbay, Hakan Tamar, Ece Duyar, Oğuz Kaplangı, Hakan Özer, Özge Fışkın, Kanat Atkaya, Haluk Polat, Metehan Mert Çakır, Ceylan Ertem, Siyabend Suvari ve Turgay Gülaydın yer alıyor.



Bugüne kadar Hayko Cepkin, Replikas, Aylin Aslım, Bağdat Avenue, Dorian, Deja-vu, Nekropsi, Yeni Harman, Direc-t, Anima, Kurban, Gevende, Fairuz Derin Bulut, Softa gibi birçok ünlü ismi müzik dünyasına kazandıran Roxy Müzik Günleri’nin 17.si 10 Şubat Cuma akşamı düzenlenen açılış partisiyle başladı. Roxy Müzik Günleri’nde geçtiğimiz 16 senede; 2.400 grup, 9.930 müzisyen yarıştı. Yarışma 42.000 dinleyiciye ulaştı. 245 grup finale kaldı. Finale kalan 1.100 müzisyen sahne aldı.



Bu seneki jüride; Taner Öngür, Kaan Yüceil, Harun Tekin, Aylin Aslım, Koray Candemir, Murat Hasarı, Ömer Ahunbay, Hakan Tamar, Ece Duyar, Oğuz Kaplangı, Hakan Özer, Özge Fışkın, Kanat Atkaya, Haluk Polat, Metehan Mert Çakır, Ceylan Ertem, Siyabend Suvari ve Turgay Gülaydın yer alıyor.

Yarışma başvuruları 13 Şubat’da başladı. Başvurular 28 Mart’a kadar devam edecek. 16-17-18 Nisan 2012 tarihlerinde yapılacak Performans Günleri’nin ardından 20 Nisan’da ödüller sahiplerini bulacak.

Birinci olan grup, tüm masrafları karşılanarak, dünyanın en önemli ve köklü müzik festivallerinden Roskilde’yi izlemeye Danimarka’ya gidecek. Ayrıca, We-Play’den single çıkartacak. İkinci grubun bir parçası Stüdyo Smart tarafından kaydedilecek ve albüm kalitesinde prodüksiyonunu da Stüdyo Smart üstlenecek. Üçüncü olacak grup, Stüdyo Smart’tan 20 saatlik kayıt hakkı kazanacak.İlk üçe giren gruplara ve “En İyi Davulcu” ödülünün sahibine, İstanbul Agop Zilleri’nden zil seti hediye edilecek. Ayrıca Roxy Müzik Günleri için kayda gelen herkes, Stüdyo Smart’tan indirim imkanı kazanacak.