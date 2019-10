Tünel Festivali'nde tek biletle 32 etkinlik!

Tünel Şenliği bu haftasonu müzikseverlere “festival içinde festival” sunmaya devam edecek. Coca Cola ve Vodafone Freezone eş sponsorluğu ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Tünel Şenliği, 7 Temmuz Cumartesi akşamı saat 18.00’den itibaren Tünel ve Galata sokaklarını şenliğe çevirecek.

Tünel Şenliği kapsamında Galata ve Tünel meydanlarına kurulacak iki ana sahnede saat 18.00’den itibaren ardı ardına gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerin yanı sıra seyirciler gece boyunca değişik mekanlar arasında mekik dokuyarak, birbirinden farklı etkinliklere katılabilecekler. Beyoğlu–Şişhane-Galata-Asmalımescit bölgelerinde sokaklarda ve değişik mekânlarda yapılacak konserler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle “festival içinde festival” geç saatlere kadar devam edecek.

Salon, Nardis, SALT Beyoğlu, Alt, Pera Palace Oteli Balo Salonu, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Hollanda Konsolosluğu bahçesi, Arte İstanbul, Garajistanbul gibi Beyoğlu bölgesinin renkli mekanlarında, caz dalgası gece boyunca sürecek. Tünel Şenliği’nin ayrıntılı programı, etkinlik haritası üzerinden takip edilebilecek. Sınırsız biletle girilebilecek Hollanda Konsolosluğu bahçesi de Tünel Şenliği’nin en özel mekanı olarak etkinliğe renk katacak.

19. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle, Coca Cola ve Vodafone Freezone eş sponsorluğunda düzenlenen Tünel Şenliği, Hollanda Kraliyeti, Finlandiya Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Fonds Podium Kunsten tarafından da destekleniyor.

Tünel Şenliği’nde sahneye çıkacak sanatçılar arasında Phronesis, Jo Stance, Jülide Özçelik, Gevende, Young Fellaz Brass Band, Gerhard Aflenzer Broadway Jammers, Social Inclusion Band, Ateş Tezer Trio, Mehmet İkiz, Ozan Musluoğlu Trio ve Columbia Jazz Band gibi isimler yer alıyor. North Sea Jazz Festivali ve 19. İstanbul Caz Festivali işbirliğinde seçilen Eric Vloeimans, New Cool Collective, Lefties Soul Connection, Jungle By Night ve Ntjam Rosie de Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 400. yıldönümü kapsamında Hollanda Kraliyeti’nin desteğiyle Tünel Şenliği’nde izleyicilerle buluşacak. Şenliğin konuklarından Okay Temiz de kendi ritim atölyesinde bir workshop gerçekleştirecek.

Son dokuz yıldır genç caz müzisyen ve topluluklarına İstanbul Caz Festivali programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan “Genç Caz” Konserler Dizisi, bu yıl da devam ediyor. Bu yıl onuncu kez düzenlenen Genç Caz konserleri (İlay Bal ve Gremen Bızıkacıları, Volkan Polat Trio, Can Ercan Quartet ve Wishboom) 7 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek Tünel Şenliği kapsamında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tünel Şenliği sırasında aynı zamanda çeşitli DJ performanslarının yer alacağı çok sayıda parti de gerçekleşecek. Radikal Gazetesi Kültür Sanat bölümü yazarlarının hazırladığı özel bir DJ setinin yanı sıra Radyo Eksen DJ’lerinin ve Dinamo FM’in partisi de bu etkinlikler arasında.

Tünel Şenliği restoranlara da sıçrıyor!

Tünel Şenliği kapsamında, Antiocha, Leblon, Lokal (Tünel), Miss Pizza (Şişhane), Otto Tünel, Pera Nostra, Sushi Express, The Marmara Pera Brasserie ve Tünel KaVe gibi restoran, kafe, barlarda şenliğe özel DJ Set’ler ve Happy Hour’lar gerçekleşecek. Arter, Borusan Müzik Evi, SALT Beyoğlu ve Lale Plak ise gece yarısına kadar ziyaretçilere açık olacak… Tünel bölgesinin birbirinden renkli mekânlarında gece boyunca sürecek etkinliğin programı, hazırlanan özel haritadan takip edilebilecek.

Tünel Şenliği biletleri nerede, ne kadar?

Tünel Şenliği kapsamındaki mekânlara serbest giriş imkanı verecek biletler 35 TL, şenliğe özel olarak kapılarını açacak Hollanda Konsolosluğu Bahçesi ve Nardis’teki konserlere de giriş hakkı verecek Sınırsız Şenlik biletleri ise 60 TL üzerinden satılıyor.

Biletler, BİLETİX satış noktaları, BİLETİX çağrı merkezi (0216 556 98 00), www.biletix.com ve İKSV binasından (Sadi Konuralp Cad. No: 5 Şişhane) satılıyor.

İzleyiciler, 7 Temmuz Cumartesi günü, saat 15.00’ten itibaren, Tünel ve Galata meydanlarına kurulacak Tünel Şenliği Buluşma Noktaları’na giderek bilet alabilirler ve önceden aldıkları biletlerini gösterip mekanlara giriş sağlayacak bilekliklerini teslim alabilirler. Mekan girişlerinde bileklik kontrolu yapılacaktır. Tünel Şenliği boyunca Buluşma Noktaları’nda bilet satışları devam edecektir.

Tünel Şenliği’nde kim, nerede, ne zaman?

18.00 - 20.00 Okay Temiz Ritim Atölyesi Rhythm Workshop Okay Temiz Ritim Atölyesi

18.00 - 19.00 Volkan Polat Trio Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi

18.30 - 19.30 Eric Vloeimans Tünel Ana Sahne

19.00 - 20.00 Columbia Jazz Band Galata Ana Sahne

19.00 - 20.30 Zeynep Arabacıoğlu Latino Y Ladino Project Arte İstanbul

19.00 - 20.30 Ateş Tezer Trio The Marmara Pera Brasserie

21.30 - 23.00

19.30 - 21.00 Ntjam Rosie Hollanda Başkonsolosluğu Bahçesi

20.00 - 21.00 Can Ercan Quartet Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi

20.00 - 21.00 Jungle By Night Tünel Ana Sahne

20.00 - 21.15 Salıncak Neş’e Ve Dans Orkestrası Pera Palace Hotel Balo Salonu

20.00 - 20.45 Social Inclusion Band Garajistanbul

21.15 - 22.00

20.30 - 21.30 Young Fellaz Brass Band Galata Ana Sahne

20.30 - 22.00 İkiz - Checkıng In Nardis

20.30 - 21.30 Çağıl Kaya ‘Happy People’ Salon

20.30 - 21.45 Ozan Musluoğlu Trio Alt

21.00 - 22.30 Phronesis SALT Beyoğlu

21.00 - 00.00 Sezgi Olgaç Trio Tünel Kave

21.00 - 00.30 Radyo Eksen Session (DJ Set) Otto Sofyalı

21.30 - 22.30 New Cool Collective Tünel Ana Sahne

21.30 - 22.30 İlay Bal Ve Gremen Bızıkacıları Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi

22.00 - 23.00 Gevende Galata Ana Sahne

22.00 - 23.15 Gerhard Aflenzer Broadway Jammers Pera Palace Hotel Balo Salonu

22.00 - 23.00 Jülide Özçelik Salon

22.00 – 00.00 Radikal Partisi: DJ’ler Nazan Özcan, Quit

Elif Ekinci, Burak Kuru, Erman Ata Uncu

22.30 - 23.45 The 57 Quintet Alt

23.00 - 00.00 Lefties Soul Connectıon Tünel Ana Sahne

23.00 - 00.00 Wishboom Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi

23.00 - 01.30 DJ Mr.NoName (Dinamo FM) Pera Nostra

23.00 – 04.00 DJ’ler Ali Kuru, Macit Kimyacı, Görkem Çay Lokal Tünel

23.30 - 01.00 Ferit Odman Quartet Nardis

23.30 - 00.30 Jo Stance Salon

00.00 - 01.30 DJ Kaan Düzarat Miss Pizza