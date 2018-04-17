Türk-Alman Jinekoloji Kongresi Kıbrıs'ta gerçekleşecek

Bu yıl 12.cisi gerçekleşecek olan Türk –Alman Jinekoloji Kongresi’nde Türkiye’nin ve dünyanın önemli jinekologları bir araya gelecek. Güçlü bilim insanlarından oluşan öğretim üyeleriyle beraber, jinekoloji alanında lider olarak, uluslararası platformda saygınlık ve Türkiye’nin temsil edilmesine katkıda bulunan TAJEV (Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı) tarafından özel olarak hazırlanan bilimsel programda kurslar, eğitimler, uydu sempozyumları ile beraber canlı cerrahiler ve pek çok yenilik yer alacak.

Prof. Dr. Cihat Ünlü’ nün açılış konuşması ile başlayacak olan kongrede, Prof. Dr. Farr Nezhat ‘Kalıtsal Kanser Riski Değerlendirmesi’, Prof. Dr. Camran Nezhat ‘Sessiz böbrek kaybını önlemede GU endometriyozis yönetimi’, Prof. Dr. Jan Deprest ‘Intrauterin fetal cerrahi’, Prof. Dr. Thomas Ebner ‘Mitokondriyanın erken embriyonik gelişim bakımından önemi ve gelecekteki YÜT uygulamalarında olası törapatik girişimler’, Prof. Dr. Frank Chervenak ‘Profesyonellik: Obstetrik ve jinekolojinin temeli’ sunumlarını gerçekleştirecekler.

Kongrede, biri Almanya’dan, diğeri ise İstanbul’dan olmak üzere, iki interaktif canlı cerrahi sunum gerçekleşecek.

Farklı ülkelerden 150’ye yakın konuşmacının yer alacağı 12. Türk Alman Jinekoloji Kongresi’nde; sosyal amaçlı üremenin korunması, genital estetik, anne kanında bebeğe ait DNA’nın incelenmesi, üremeye yardımcı teknikler, anne karnında fetüse uygulanan cerrahi yöntemler ve yumurta yaşlanmasında genetik faktörler ve bunların tedavi yöntemleri tartışılacak.

Jinekoloji dünyasında birçok yeni yöntemin ve metodun açıklanacağı kongre, interaktif sunumlar ve tartışma oturumlarıyla renklendirilecek. Kongreye 12 farklı ülkeden ve Türkiye’den 1500’e yakın doktorun katılması beklenirken, doktorlara Genital Estetik, Kolkoskopi, Kadın kanserleri, Kısırlık – korunma sistemleri, Regli ağrıları, kanser ağrıları ve doğumda kanama, kanamaya bağlı anne ölümleri ile ilgili kurslar verilecek.

Dünyaca ünlü yabancı konuşmacıların paylaşacağı konular:

Reprodüktif endokrinoloji ve infertilite alanında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Barbra Lawrenz, Peter Humaidan, Shahar Kol ve Human M Fatemi ile birlikte geliştirdikleri yumurtalıkların aşırı uyarılması riski yüksek hastalarda yeni önleme stratejilerini sunacaklar. Amerika Birleşik Devletleri’nden Stanford Üniversitesi’nden Camran Nezhat, çok sık olarak karşılaşılmayan ancak akılda tutulması gereken idrar yollarına ait endometriozis olgularının değerlendirilmesiyle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

Yine Amerika Birleşik Devletleri’nden Atlanta’dan Ceana Nezhat, endoskopik myom ameliyatları sonrasında myomların karın içerisinden dışarı çıkartılması ile ilgili oldukça tartışmalı bir konu olan “Morselasyon Tekniği” ile ilgili son bilgileri bilimsel kuruluşların önergeleri doğrultusunda tartışacak. Günümüzde ayrı bir önem taşıyan üreme yaşlanması konusunu Lübnan’dan Dr.Michel Abou Abdallah, embryoların takibinde kullanılan time-lapse görüntüleme teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını Avusturya’dan Thomas Ebner yorumlayacak. ABD Michigan Üniversitesi’nden Dr. Sun-Wei Guo, rahim iç duvar tabakasının rahim kas tabakası içerisinde yer alması ile seyreden bir rahatsızlık olan adenomyozis olgularının tanı ve tedavisinde yeni bir görüntüleme yöntemi tanıtacaktır. “Transvajinal elastosonografi” (TVESG) olarak tanımlanan bu yöntem ile dokuların yoğunluk özelliklerinden yararlanarak adenomyozis ve myom ayırımının daha rahat bir şekilde yapılabileceği anlatılacak.

Perinatoloji alanında ABD Cornell Üniversitesi’nden Prof.Dr.Chervenak konuşmasında hasta güvenliği ve profesyonellik adına etik prensipleri irdeleyecek. Almanya’dan İsmail Tekesin, ultrasonografik olarak artmış ense saydamlığı ile ilişkili olabilecek hastalıklardan bahsedecek.

Onkoloji alanında Berlin Almanya’dan Michael Stark, bazı kanser olgularının cerrahi sonrası tedavisinde ışık tutacak yeni birtakım tedavi modalitelerinden bahsedecek. Hedeflenmiş kemoterapi, immünoterapi, pre-implantasyon faktör (PİF) ve kök hücre tedavisi ile gelecekte daha fazla tartışılacak olan ses getirici çalışmalarını sunacak. Yine Almanya’dan Dr.Beyhan Ataseven, tekrar eden yumurtalık kanser tanılı hastalardan hangilerinin tekrar cerrahiden fayda göreceğini tahmin etmek için geliştirdikleri bir modeli sunacak. Almanya’dan Peter Malman, rahim ağzı ve rahim kanseri ile ilgili güncel bilgiler verecek. Yine Almanya’dan Dr. Peter Hillemanns, kadın dış genital bölge kanserlerinde lenf düğümlerinin floresan ile işaretlenerek nasıl daha iyi belirlenebileceğini sunacak.

Ürojinekoloji alanında oldukça geniş çalışmaları olan Almanya’dan İbrahim Alkatout, detaylı bir anatomi sunumu ve Peter Hillemanns, rahim ameliyatı sonrasında sarkma şikayeti gelişen hastalarda “sakrokolporektopeksi” olarak tanımlanan ameliyat yönteminin detaylarından bahsedecekler.

Oldukça zengin bir bilimsel program kongrede dikkat çekiyor.

