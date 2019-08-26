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26.08.2019 - 16:51

Türkiye Aeropress Şampiyonası 8 Eylül'de!

2005 yılında Amerikalı mucit ve Profesör Alan Adler hızlı ve tekrarlanabilir bir kahve hazırlamak üzere Aeropress’i icat ettiğinde herhalde dünya çapında milyonlarca satacak ve adına çok popüler bir yarışma düzenlenecek bir şey ortaya koyduğunu düşünmemişti. Bugün dünyanın dört bir yanında evlerde, ofislerde ve coffeeshoplarda her an karşınıza çıkabilecek olan bu kullanışlı, pratik ve çok farklı demleme tekniklerine izin veren alet kendi adına düzenlenen bir yarışmayla da diğer demleme aletlerinin birkaç adım önüne geçmiştir.

Türkiye Aeropress Şampiyonası 8 Eylül'de!

İlk kez eski Dünya Barista şampiyonu Tim Wendelboe tarafından Norveç, Oslo’da 2008 yılında sadece 3 kişinin katılımıyla düzenlenen (birinciye sadece bir plaket ve kek hediye edilmiştir) Dünya Aeropress Yarışması (WAC) bugün artık 50’nin üzerinden ülkenin katılımıyla başlı başına büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Hatta bu ülkelerin bazılarında, Amerika ya da Avustralya gibi, ana şampiyonadan önce ülke içi ön elemelerin de yapıldığını bilmek ne kadar popüler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Dünya Demleme Şampiyonası (WBC) ise Aeropress yarışmasından ilham alınarak 2011 yılında ilk kez düzenlenmiştir. Aeropress yarışmasından alınan ilhamın, diğer demleme teknikleri üzerindeki etkisi ve Dünya Barista Şampiyonasındaki etkisi bariz şekilde görülmeye başlanmıştır. Dünya Aeropress Yarışması (WAC) ise nitelikli kahvenin baş mimarları olan (Tim Wendelboe, Tim Styles, Tim Varney) tarafından Dünya Barista Şampiyonasının yer aldığı ülkede her yıl eşzamanlı olarak düzenlemektedir.

Eğlenceli, hızlı, resmiyetten uzak ve kahve camiasını bir araya getirmeyi hedefleyen yarışma diğer kahve yarışmalarından bu anlamlarda fazlasıyla ayrışır. Çok basit bir amaç vardır: Kurallar içinde boğulmadan aynı kahveyi kullanarak en lezzetli kahveyi demlemek. Herkes aynı kahveyi kullandığı için son derece adil bir yarışma platformudur aynı zamanda. 3 hakem kör tadım yoluyla kahveleri değerlendirir ve kazanan bir üst tura geçer. Bu basitlik ve herkesin eşit şartlarda yarışıyor olması sadece kahve profesyonellerini değil aynı zamanda binlerce ev baristasını da cezbetmekte ve yarışmalar bu açıdan bir parti havasında geçmektedir.

Yarışmanın Türkiye ayağı ilk kez 4 yıl önce yine Probador Colectiva tarafından Soho House İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve birinci olan yarışmacı Dünya Aeropress Şampiyonasına (WAC) Seattle’a gönderilmiştir. 2016 yılında yapılan 2. Türkiye Şampiyonası ‘Ravouna 1906’ da yapılmış ve hem şampiyona birincisi ve hem de poster yarışması birincisi Dublin’deki Dünya Aeropres Şampiyonasında (WAC) ağırlanmıştır. 2017 yılının galibi arkadaşımız ise Seul'ü görme şansını yakalamıştır. 2018 yılının seneki şanslı kişisi ise Sydney'e uçtu. Bu sene istikamet Londra.

Bu sene beşincisi düzenlenecek olan yarışma olası ilgiye göre ilk gün öneleme, ikinci gün ise teknede gerçekleştirilecek ve 27 yarışmacının katılacağı ana yarışma olarak 2 günlük bir etkinlik olarak kurgulanmıştır. Yarışmaya hemen her kesimden insan katılabilir ve bunun için profesyonel kahveci olmanız gerekmez. Aksine asıl amaç evde güzel kahve demlemek isteyenlerin ilgisini çekmektir. Kahveyle doğrudan ilgili olan, hem profesyonel, hem amatör düzeyde kahveye büyük merak ve sevgi besleyen insanları bir araya toplamak asıl hedefimizdir.

SEYİRCİ KATILIMI

Bu sene çok özel bir tasarrufta bulunarak yarışmayı İstanbul'u en iyi özetleyen yerde, yani Boğaz'da yapmayı kararlaştırdık. Bunun için çok özel ve konforlu bir tekne kiraladık, teknede sizlere dörtbaşı mamur bir kahvaltı, öğleden sonra ise doyurucu ve özenli bir mönü, ücretsiz 2 içki ve tüm gün yine ücretsiz su sunacağız. Ayrıca Probador Colectiva, Petra ve The Boxx'tan tüm gün hem demleme hem de espresso bazlı kahveleri yine ücretsiz alabilecek, Spada'nın hazırladığı soğuk demleme kahveleri sebilden kana kana içebileceksiniz. Sabah başlayıp akşama kadar sürecek bu tekne gezisinin başlıbaşına bir serüven ve heyecan olacağını düşünüyoruz. Tur boyunca yarışmayı takip etme, kahve ile ilgili çeşitli aktiviteleri takip etme, değişik noktalarda karaya çıkıp yürüyerek etrafı keşfetme ve yüzme şansı yakalayacak, ayrıca NOAH RADYO'nun şahane DJ'erinden tüm tur boyunca harika müzikler dinleyebileceksiniz.

Tekne 8 Eylül sabah 10'da Kabataş İskelesinden kalkacaktır. Binişler saat 9'da başlayacaktır. Teknenin adı Okyanus'tur. Lütfen zamanında iskelede olunuz aksi halde tekneyi kaçırabilirsiniz.

 

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