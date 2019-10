‘Türkiye yasaklar ülkesi değil!’

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açılışı önceki gün yapılan ve Türkiye’nin bu yıl onur konuğu olarak yer aldığı 60. Frankfurt Kitap Fuarı’nı gezdi. Gül’e, Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay eşlik etti.

Önce, Forum Kat 1’de bulunan “Kazanılmış Katmanlar” sergisini izleyen Gül, Köhler ve Günay, Türkiye’nin edebiyat ve kültürel renkliliğini şekillendiren tarihsel gelişiminin anlatıldığı, küratörlüğünü Ekrem Işın, Fahri Aral ve Sadık Karamustafa’nın üstlendikleri sergi hakkında bilgi aldı.

Üçlü daha sonra Türkiye Ulusal Standı’nı dolaştılar. Burada Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Çetin Tüzüner ve Basın Yayın Birliği Başkanı Hayati Bayrak ile yapılan kısa süreli sohbetin ardından, Gül soruları yanıtladı.



Dağlarca için başsağlığı

Türk edebiyatının tanıtılması başta olmak üzere kültürümüzün zenginliğinin ve çok yönlülüğünün ortaya konulmasına imkân sağlayan fuarın 60. yılında Türkiye’nin onur konuğu olmasından büyük onur duyduğunu söyleyen Gül, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Gül, “‘Türkçem benim ses bayrağım’ diyerek, Türkçeye olan sevgisini ifade eden, Türkçenin yaşayan en büyük şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı kaybettiğimizi az önce öğrendim. Kendisine rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.

Köhler ile uzun bir görüşme yapıp, dünyanın yaşadığı finans krizi hakkında faydalı bir fikir alışverişinde bulunduklarını da kaydeden Gül, Frankfurt Kitap Fuarı’ndan sonra Türkiye’nin yeni bir imajının oluşacağını, Avrupa’da Türkiye’ye yönelik çok farklı bir kültür algılamasının söz konusu olacağını belirtti.

Türkiye’nin Almanya’da gayet iyi algılandığını, Türk-Alman ilişkilerinin her bakımdan daha iyiye gittiğini söyleyen Gül, fuarın çok iyi izler bırakacağını vurguladı.



‘Eleştirilere üzülmeyelim’

Alman basınında çıkan tatsız haberler konusunda, yine Alman basınında yer alan güzel haberlere dikkat çekerek, Türkiye’nin fuarda büyük ilgi gördüğünü belirten Gül, “Herkes bizi övecek diye bir şey yok. Bizim özgüvenimiz var, eleştirilere üzülmemek gerek” dedi.

Frankfurt Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye Programı’nın sloganı olan “Tüm Renkleriyle Türkiye” ifadesini çok beğenen Gül, “Bu beğeni Türkiye’ye bir mesaj mı” sorusu üzerine de “Türkiye’ye neden Frankfurt’tan mesaj vereyim. Bunu zaten parlamentoda, Ankara’da yapıyorum. Türkiye’nin bütün renkleri Türkiye’nin zenginliğidir, hepsiyle övünüyoruz” dedi.



‘Her şey konuşuluyor’

Gül, Orhan Pamuk’un, açılış törenindeki Türkiye’de yazarlara uygulanan baskılarla ilgili olarak yaptığı konuşmayı da şöyle değerlendirdi:

“Bazı sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntılarımızı nasıl aştığımız önemli. Çok köklü bir değişim süreci geçirdik. Demokratik ve ekonomik reformlar el ele gidiyor. Bu çerçeve içinde bugün basılamayan kitap yok. Herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Her şey konuşuluyor. Her türlü ekstrem düşünceler konferanslarda dile getiriliyor, kitaplarda yazılıyor. Türkiye bir yasaklar ülkesi değil, ama hâlâ yapmamız gereken güzel işler var. Yapacak bir şeyimiz yok diyemem.”