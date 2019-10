Türkiye'nin ilk kokteyl festivali: Istanbul Cocktail Festival 2017

Yeme içme dünyasının son zamanlardaki yükselen kültürü kokteyller, Türkiye’deki festivaline kavuşuyor.

Türkiye'nin ilk kokteyl festivali !

Türkiye’nin ilk kokteyl festivali olan Istanbul Cocktail Festival; imza lezzetleri, yenilikçi sunumları, farklı zevkler için zengin tat seçenekleri, her seviyeden kokteyl meraklıları için atölye çalışmaları, profesyonellere yönelik panellere ev sahipliği yapacak.

Festival, dünyaca ünlü, ödüllü miksolojistlerin şovları ve yerli yabancı müzisyenlerin performanslarıyla tüm duyulara dokunan eşsiz bir gastronomik yolculuk ile katılımcıları önce 25-30 Eylül arasında şehrin kokteyl ustası lezzet duraklarında atölye ve tadım etkinlikleri sunacak olan Istanbul Cocktail Week’e; ardından 1 Ekim Pazar günü İstanbul’un şehir merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı festivale davet ediyor.



Istanbul Cocktail Week ve Istanbul Cocktail Festival Katılımcı Markaları:

— 5 Cocktails & More

— Edit Bar.Improvement

— Federal Coffe Co.

— Finn Karaköy

— Geyik

— Hudson

— Joker

— Klein

— Kozmonot

— Lucca

— Room & Rumours

— Shot 34

— Tektekçi

— Whisper

Istanbul Cocktail Festival Sanatçıları:

— Ada Sanlıman

— Bora Uzer

— Flapper Swing

— Islandman

— Jabbar

— Kozmonotosman

— Palmiyeler

— Sufle

** festival dahilinde sahne alacak tüm sanatçılar canlı performans sergileyecektir.

Istanbul Cocktail Week ve Istanbul Cocktail Festival Aktiviteleri:

* Ödüllü Miksolojistler *

— World Top Cocktails

— Craft Cocktail Studio

— Ice Cubes of Fresh Aromatics

— Homemade Tonic

— Mocktails

— Infusion

— Harmony of Fruits and Herbs

* Paneller *

— Cocktails in Turkey

— Cocktails 101

— Bartending Essentials

— Every Hour is a Cocktail Hour

— Gender in Cocktails

* Ayrıca… *

— Butikler

— Be Your Own Bartender

— Your Shakerface

— Gastronomy: Touch the Freshest

— Horeca Selection

— Art Exhibit: World of Cocktails

** Istanbul Cocktail Festival bileti sahipleri, hiçbir ekstra ücret ödemeden yalnızca rezarvasyon yaptırarak tüm Istanbul Cocktail Week etkinliklerine de katılabilecektir.