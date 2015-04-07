Ücretsiz stresle mücadele semineri 15 Nisan'da

Ücretsiz katılım olanağı sunulan semineri Dr. Sinan Akkurt verecek. Seminerde hem iş ve yaşam stresi, hem de elektromanyetik kirliliğin hücrelerde yarattığı stresle mücadele için altın kurallar paylaşılacak.



Stresin psikolojik ve hücresel olmak üzere iki yönüyle ele alınacağı "Stres ve Elektromanyetik Kirlilikle Başa Çıkma Yolları" başlıklı seminer, 15 Nisan 2015 Çarşamba günü, 19.30 - 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Gelişim Platformu'nun İstanbul Mecidiyeköy'deki merkezinde, doğal tıp alanında ün yapan Dr. Sinan Akkurt tarafından verilecek seminer, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, plaza ortamında çalışanlar ve sınava hazırlanan öğrencilerin yoğun olarak maruz kaldığı stres ve elektromanyetik yüklenim karşısında günlük yaşamlarında alabilecekleri pratik çözümleri öğretmeyi hedefliyor.



Stres sonucu ortaya çıkan kansere kadar uzanan hastalıklar için ne gibi önlemler alınabileceği paylaşılacak seminerde, ayrıca bilgisayar, cep telefonu, metro, uçak, saç kurutma makinası, mikrodalga fırın gibi araçları yoğun olarak kullananlar için radyasyondan arınmanın yolları da gösterilecek. Stres azaltıcı pratik egzersizler, doğal kür ve doğal tıp yaklaşımları hakkında bilgi verilecek. Bu anlamda en etkili yöntemlerin başında gelen biorezonans metodunun anksiyete, depresyon, sınav stresi, elektromanyetik arınma için sunduğu yaklaşımlar konu edilecek.



Sınırlı sayıda ücretsiz katılımcı kontenjanı bulunan seminere katılmak isteyenlerin Gelişim Platformu'na 0212 267 10 80 numaralı telefon ya da sercan.sivasligil@gelisimplatformu.com e-posta adresinden ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.