Ünlü yoga hocası D&R'da

Beden, zihin ve ruhun mükemmel uyuma ulaşmasından doğan içsel güç ile hayata yeni bir pencere açmanın yolu olarak bilinen Kundalini Yoga öğretisinin ünlü yoga ustası Gurmukh Kaur Khalsa D&R’da İstanbul’lularla buluşacak.

Buluşma, 30 Mayıs Cuma günü saat 15:00’da D&R City’s Nişantaşı’nda gerçekleşecek.

30 yıllık Kundalini Yoga öğretmenliği boyunca Madonna, Cindy Crawford, Courtney Love, gibi dünya yıldızlarına eğitim veren Gurmukh Kaur Khalsa, ‘İnsanın Sekiz Yeteneği’ ve ‘Cömert, Güzel, Mutlu’ adlı kitapları ile de tanınıyor.

2005 yılında Türkiye’de verdiği workshoptan sonra, 27- 30 Mayıs tarihlerinde ikinci kez Türkiye’ye gelecek olan Gurmukh Kaur Khalsa’nın bu seferki workshop’ı “Demir gibi güç ve güven”, “Korkulara hoşça kal, sevgiye merhaba”, ”Sözün gücü ve yaratıcılık” ve “Sezgisel ve Huzurlu ol” başlıklarını taşıyor.

Son kitabının ön sözünü yazan Cindy Crawford’un: “Keşke dünyadaki herkes onun dersine gelebilse ve enerjisini birebir deney imleyebilse, kendi ışığı ile tüm odayı aydınlatıyor. Bize verdiği güç ve güven, harikulade” dediği Gurmukh’un dört günlük workshop’ında katılımcılar benzersiz deneyimler yaşayacağa benziyor.



D&R City’s Nişantaşı: 0212 373 21 10