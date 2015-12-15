Ünlülerin 2016 yılbaşı programları
Yılbaşı gecesi hangi sanatçı hangi sahnede olacak? İşte 2016 yılbaşı programları...
Megastar Tarkan 2016 yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak. Tarkan Girne ilçesinde yer alan 7 yıldızlı Elexus Hotel'de yılbaşı konseri verecek.
Sıla da yılbaşına Kıbrıs'ta girecek ünlülerden. Genç ve güzel şarkısı Sıla yılbaşı gecesi Girne Malpas Hotel'de saat 20.00'de sahne alacak.
Yeni Türkü yılbaşı konseri için İstanbul Jolly Joker sahnesinde olacak.
Güzel popçu Bengü, birbirinden güzel şarkılarıyla Hilton İstanbul bosphorus Hotel'de yılbaşı gecesi sahnede olacak.
Yeşil Salkım ise 2016'ya girerken şarkılarını Kıbrıs'ta Salamis Bay Conti Resort Hotel'de söyleyecek.
Şevval Sam sevenler 2016 yılbaşı gecesi İstanbul Şişli'de yer alan Günay Restaurant'ta güzel şarkıcıyı dinleyebilir.
Serdar Ortaç 2016 yılbaşında Cratos Premium Hotel & Casino'da sahne alacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek.
Aşkın Nur Yengi de 2016 yılbaşı gecesi için Kıbrıs'ta sahne alacak ünlü isimlerden. Aşkın Nur Yengi, Acapulco Resort Convention Otel'de sahne alacak.
Ünlü assolist Sibel Can, 2016 yılbaşı gecesi Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de şarkılarını söyleyecek.
Demet Akalın ile 2016'ya eğlenceli bir yılbaşı gecesiyle girmek isteyenler Wyndham Grand İstanbul’da saat 20.30'da başlayacak geceye katılabilir.
2016'yı Funda Arar dinleyerek karşılamak istiyorsanız Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de yerinizi alın.
Gülben Ergen ise yılbaşı gecesi yine Kıbrıs'ta bulunan Merit Park Hotel'de sahneye çıkacak.
Alişan, 2016 yılbaşında Arkın Palm Beach Hotel'de sahne alacak.
Ebru Gündeş, 2016 yılbaşı gecesi Kaya Artemis Resort Casino'da sahne alacak.