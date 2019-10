“Urban Lounge” açılıyor

12 Ekim Cuma Açılış Partisi: GOLDIE, U.F.U.K. , STYLE-IST,

13 Ekim Cumartesi:JOHNWAYNES, İLKAY TÜRK, BADMONKEY

Haftanın yedi günü, gündüzden geceye, kent kültürüne yönelik tam kapsamlı bir ajandayla hizmet verecek Urban Lounge 12 Ekim Cuma, Cihangir’de açılıyor.

Tek mekan, üç kapı…

Cihangir’de, farklı zevklere yönelik üç ayrı konsepti tek bir çatı altında birleştiren Urban Lounge, kapı kapı dolaşmaktan yorulanlar için de cevap niteliğinde. Kulüp, restaurant ve cafe olarak üç farklı konsepti birleştiren mekan, bilinen Urban Bug eğlencesinin yanında Beyoğlu’nun tanınmış isimlerinden, Fesleğen Meyhane’nin işlettiği mutfağıyla da öne çıkacak. Urban Lounge’un bahçesi ise yaz kış misafirlerin ağırlamaya devam edecek.

12 Ekim Cuma ve 13 Ekim Cumartesi Açılış Partisi

2 gece boyunca sürecek Urban Lounge açılış etkinliklerinde, şehrin ritmini tutacak isimler yer alıyor. 12 Ekim Cuma 22.00’de STYLE-IST’in performansıyla başlayan gece, albümleri, şarkıları, Björk’le beş yıl süren tutkulu aşkı, TV dizileri, sinema filmleriyle müzik ve sanat camiasının en renkli isimlerinden GOLDIE ile devam edecek. 02.00’den sonra ise U.F.U.K. DJ kabininde olacak. 13 Ekim Cumartesi akşamı ise Johnwaynes ve İlkay Türk & Badmonkey Urban Lounge sahnesinde olacak.

Etkinliklerin öncesinde Fesleğen Meyhane tarafından işletilen Urban Louge’un mutfağından yeni lezzetler tatmak da mümkün…

Kapı açılış:22.00, Biletler: Cuma 30 TL Cumartesi 25 TL Biletix’te, Adres: Altıpatlar Sk. Çubukçu Çıkmazı No:3-A Cihangir Beyoğlu

GOLDIE

Müziğiyle Deha,Yaşamıyla Sansasyonel, Kişiliğiyle Sıradışı

Albümleri, şarkıları, Björk’le beş yıl süren tutkulu aşkı, TV dizileri, sinema filmleriyle müzik ve sanat camiasının en renkli isimlerinden GOLDIE, Urban Lounge’ın açılış haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul’da.

“Drum and bass” müziğinin isim babalarından ve en önemli figürlerinden biri olan Goldie, 1995 tarihli efsanevi albüm “Timeless”la ismini altın harflerle elektronik müzik tarihine yazdırdı. Drum and bass gibi “niche” bir sound kulvarındaki “Timeless” rekor bir satışla 250 bin adete ulaştı. Bu büyük başarıdan sonra Goldie, Bjork’ün Avrupa ve Amerika turnesinde misafir sanatçı olarak sahne aldı. Londra’da Pazar günleri düzenlemiş olduğu “Metalheadz” partileri kısa sürede bir efsane haline geldi ve sonrasında Metalheadz Plak şirketi kuruldu. Metalheadz’den çıkan “Platinium Breakz” drum and bass tarihinin en çok satan toplama albümü oldu. 1998 tarihli “Saturnz Return” sonrası müzik dışı sanatsal disiplinlere de yönelen Goldie, filmlerde ve dizilerde boy göstermeye başladı.

Müzikal dehası, Sansasyonel yaşamı, sıradışı kişiliğiyle öncülüğünü her daim koruyan Goldie, müzik ve sanat camiasının en ayrıksı, en yetenekli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Johnwaynes

Portekiz’in dünyayı saran ritmi

Portekiz’li DJ Jepe ve António Bastos tarafından kurulan “Johnwaynes” Minimal Acid-House’tan, Disco-Funk’a uzanan geniş müzik yelpazeleriyle seçkin partilerin aranılan isimleri arasında yer alıyor.

Compost ve Cecille gibi piyasanın itibarlı plak şirketleriyle çalışan ikili hem kendi parçaları hem de remixlerindeki kendilerine has tarzlarıyla ünlerini Portekiz’in dışına taşıdılar. Geçtiğimiz yılların en çok çalınan parçalarından olan, Stee Downes ile beraber hazırladıkları ‘You Belong To Me’ parçası Cecille Records’tan yayınlanarak büyük bir başarı kazandı. Johnwaynes 13 Ekim Cumartesi gecesi Urban Lounge açılış hafta sonunun ikinci gecesinde muhteşem performanslarıyla dünyanın ritmini İstanbul’a taşıyacak.