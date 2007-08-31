Ustalar ödüllerini aldı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Kâtibim Kültür ve Sanat Şenliği çerçevesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen İsmail Dümbüllü Ödülleri sahiplerini buldu.

Halk oylaması sonucunda En İyi Tiyatro Oyunu, Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nca sahnelenen “Öp Babanın Elini”, En İyi Film Yüksel Aksu’nun yönettiği “Dondurmam Gaymak”, En İyi Dizi Film ise “Köprü” seçildi. Törende ayrıca usta tiyatrocu Müjdat Gezen’e Tiyatroya Hizmet Ödülü, Nejat Uygur, Erol Günaydın ve Zihni Göktay’a da Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.