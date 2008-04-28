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    HaberlerEtkinlik'Ustalara Saygı’ Pınar Kür için
    28.04.2008 - 00:00 |

    'Ustalara Saygı’ Pınar Kür için

    Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” etkinliği, 28 Nisan Pazartesi akşamı Türk edebiyatının duayenlerinden Pınar Kür’ü sevenleriyle buluşturacak.

    Faruk Şüyun’un hazırladığı ve yöneteceği “Ustalara Saygı” toplantısına, Pınar Kür’ün hayatının çeşitli dönemlerine tanık olmuş dostları konuşmacı olarak katılacak.

    Jülide Kural yorumlayacak
    Selen Domaç’ın sunacağı gecede, Ahmet Levendoğlu, Cüneyt Türel, yazarın oğlu Emrah Kolukısa, Füsun Akatlı, Halil Ergün, Mine Söğüt, Müge İplikçi, Osman Şengezer, Sırma Köksal, Zeliha Berksoy ve “Haydi Gel Bizimle Ol” adlı programında birlikte çalıştığı Aysun Kayacı, Çiğdem Anad ile Müjde Ar konuşmacı olarak katılacaklar. Gecede yazarın en sevilen öykülerinden biri olan “Yaz Gecelerinde Keman”, Jülide Kural’ın yorumuyla konuklara sunulacak.
    “Yaz Gecelerinde Keman”ın da yer aldığı “Bir Deli Ağaç” adlı kitap ise, öyküye adını veren ağacın göründüğü evden Faruk Şüyun’un çektiği görüntülerle adeta canlanacak.
    Piyanist Orçun Orçunsel’in Gershwin’den “Rhapsody in Blue”yu Pınar Kür için yorumlayacağı gecede, yazarın romanından Başar Sabuncu tarafından sinemaya uyarlanan “Asılacak Kadın”dan bir bölüm ve Kür’ün hayatından karelerden oluşan dia gösterisi de izlenebilecek.
    Etkinlik Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde (Akatlar Kültür Merkezi) gerçekleşecek. (0212) 351 93 84

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