Veliefendi’de festival coşkusu

Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, ziyaretçilerini bu yıl Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğiyle, tarihi Veliefendi Hipodromu’nda ağırlayacak. Adrenalin yükseltecek birbirinden heyecanlı ve görkemli şovlarla, konuklar eğlence ve keyif duygusunu aynı anda yaşayacak. 19-21 Mayıs tarihleri arasında atçılık ve binicilik sporunun dünya markalarının katılımıyla düzenlenecek fuar, birbirinden neşeli etkinlikleriyle ziyaretçiler için bir festival atmosferi yaratacak.

1911 yılından bu yana binicilik sporunun beşiği olan Veliefendi Hipodromu’nun, katılımcıların uzun yıllardır istediği bir alan olduğunu belirten ve “EQUIST artık kendi evinde sayılır” diyen EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atçılık ve binicilik sporunun dünyaca ünlü markalarının ürünlerini fuarımızda bulmak mümkün olacak. At ve insan giysileri; kamçıdan eldivene, başlıktan eyere kadar her şeyin en iyisi fuarımızda bulunabilecek. Ayrıca, bu yıl çok renkli şovlar hazırlıyoruz. Atçılığa ve biniciliğe ilgi duyan herkesi, keyifli saatler geçirecekleri fuarımıza bekliyoruz.”



Fırtına gibi koşan, kuş gibi uçan atlar yarışacak

Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) EQUIST 2017 için özel etkinlikler düzenleyecek. Yüksek seviyeli konkur yarışı adrenalini yükseltirken Pony yarışmaları mutlu anlar yaşatacak. Sadece düz koşu yarışları değil, binicisiyle birlikte engelleri fırtına gibi aşan atlar, kanatlanmışçasına uçan atlarla yarışarak Veliefendi’ye yakışır görsel bir şölen sunacak.

Bunların yanısıra geleneksel etkinlikler de fuarda yerini alacak. Ünlü oyuncu Cemal Hünal ile atlı okçular, ciritçiler ve ellerinde kılıçlarla geleneksel binicilik sporu uzmanları da EQUIST ziyaretçilerine heyecanlı dakikalar yaşatacak.

Çocuklar sevimli Pony’lere binecek

Okulların organizasyonu ile binlerce öğrencinin gelmesi beklenen EQUIST’te çocukların pek çoğu belki de atlarla ilk kez bu kadar yakın ilişki kuracak ve isterlerse sevimli Pony’lere ya da seçtikleri diğer atlara binecek. EQUIST; at bakımı, at satışı ve at güzellik yarışması ile de renklenecek. Birbirinden güzel Arap atları arasında yapılacak yarışma ile Türkiye’nin en güzel atı seçilecek.

İsteyen ilk görüşte aşık olduğu atı satın alabilecek

At satış organizasyonu ile belki de hiç aklında olmayanlar bile ilk görüşte aşık olduğu atın sahibi olabilecek. At nallama, traş etme, gergin atların sakinleştirilmesi, kontrol edilmesi, atların bir araca bindirilmesi gibi çeşitli eğitim aktiviteleri de fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekecek gösteriler arasında yer alacak.