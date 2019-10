Viski partisi ile 2008'e merhaba deyin!

“Start A Party” kampanyası ile yola çıkan J&B, benzersiz bir yılbaşı partisine hazırlanıyor. Gregory’nin unutulmayacak performansıyla renklendireceği gecede, dans müziğini dünyaya yaymayı hedefleyen The Glimmers ve elektronik müzikte kendini kanıtlayan Mabbas yer alacak. Bu kış eğlence hayatının odak noktası olacak J&B, bu parti ile 2007 yılını unutulmaz kılacak.

İlki Haziran ayında Kanyon’da gerçekleşen J&B “Start a Party”, 15 Aralık gecesi yine beklenmedik bir mekanda, tarihi Binbir Direk Sarnıcı’nda “Start a Party @ 1001 Direk” ile karşınıza geliyor. Eğlencenin referans noktası olacak bu gecede, J&B’nin parti habercisi dev disko topu, sizi kapıda karşılayacak. DJ Gregory, The Glimmers ve DJ Mabbas ile benzersiz bir eğlence deneyimi yaşayacağınız “Start a Party @ 1001 Direk” 2008 yılına J&B dinamizmini yansıtacak.

J&B, “Start a Party” sloganı ve eğlencenin sembolü “Disko topu” ile “Sıra dışı bir mekan, güzel bir müzik ve yakın dostları bir araya getirin ve o anı bir partiye dönüştürün” mesajını veriyor. J&B Start a Party @ 1001 Direk’i kaçırmak istemiyorsanız startapartyhere.com adresini ziyaret ederek sınırlı sayıdaki davetiyelerden kazanma şansını elde edebilirsiniz.

Pozitif tarafından yapılan organizasyonda, 90’lı yılların başında Fransa’da house müzik henüz underground çevrelerde dinlenirken bu müziğin içine çoktan atılan DJ Gregory; eklektik setleriyle Belçika elektronika dünyasının en başarılı projelerinden biri olarak anılan The Glimmers; ve enerjik setleriyle tanınan, hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mabbas set alacak.

Diageo’nun dünya çapında uyguladığı “Alkolü Sorumlulukla Tüketin” sosyal sorumluluk kampanyası doğrultusunda, J&B Start a Party kampanyası da her uygulamada olduğu gibi belli mesajlar taşıyor. “Bir partiyi lütfen sorumlulukla başlatın ve sorumlulukla bitirin” mesajı kampanyanın tüm iletişim materyallerinde ve ilanlarında yer alıyor.

J&B Start a Party @ 1001 Direk Sanatçı Bilgileri:

90’lı yılların başında Fransa’da house müzik henüz underground çevrelerde dinlenirken Dj Gregory kendisini çoktan bu müziğin içine atmıştı. 1990 yılında New York’ta house müzik hakkında daha fazla bilgi edindiğinde ise yolunu çizdi. O yıllardan bu yana house müziğin en önemli isimleriyle birlikte çalışmalar yapan DJ Gregory tutkuyla bağlandığı müziğindeki kariyer basamaklarını prodüktörlükle taçlandırarak yoluna devam ediyor. TGV gecelerinin resident DJ’liğini yapmış, dans pistlerinin unutulmaz ismi Cerrone’un 'Take The Cash& Run’ hitine destek atmış ve underground camianın hitlerinden 'Sunshine People’ remix’ini yaratmış Gregory uzun müzikal geçmişini her geçen yıl daha da ileriye götürüyor. 2000 yılında Bob Sinclair’la birlikte Africanism projesini başlatan ve müziğine yeni bir standart getiren DJ yakın zaman önce birikimini kendi label’ı Faya Combo’ya taşıdı. Tecrübeli ellerden 'olmuş’ bir müzik duymak isteyenler kendini DJ Gregory’nin ellerine bırakabilir.

Eklektik setleriyle Belçika elektronika dünyasının en başarılı projelerinden biri olarak anılan The Glimmers, Belgian New Beat’in çıkış noktası Boccaccio Club’da başlayan serüvenlerine tüm hızıyla devam ediyor. New-beat, electronic body music, acid-house, rare disco, pop, new wave ve 70’lerin klasikleşmiş tüm tınılarını setlerinde buluşturan Mo ve Benoelie ya da kısaca The Glimmers, Chicago ve Detroit sound’unu Future Sound Of London, New Order, Ecstacy Club, The Orb ve The Beloved’ın İngiliz usulü elektronikasıyla birleştiriyor. Blue Note ve !K7 gibi önemli plak şirketlerinin toplama albümlerinin olmazsa olmazı The Glimmers 2000 yılında Avrupa dans pistlerine hız kazandıran Schizophrenia! adlı new-beat, funk, dub, house, techno, hip hop, new wave ve hatta post-punk disco temalı compilation’ı yayınladı. Bloc Party, The Killers, New Order, Frank Popp Ensemble, Roxy Music, Isolee ve Phoenix gibi isimler için hafızalara kazınan remixler gerçekleştiren ikili Sao Paolo’dan Moskova’ya, Amsterdam’dan Tokyo’ya geniş bir coğrafyanı insanlarına çılgınca dans ettirmeyi başardı. Enerjisinden size düşen payı mutlaka alın!

1996 yılında müziğe olan ilgisiyle DJ’lik macerasına başlayan ve 2000 yılında radyoculuğa başlayıp müziğini profesyonel mekanlara taşıyan Mabbas derin ve enerjik setleriyle tanınıyor. Şimdiye kadar Rock’n Coke, Efes Pilsen One Love, Phonem by Miller, Bug Hole gibi büyük festivallerde sahne alan ve aralarında Orbital, The Prodigy, Moby, Swayzak, Plaid, Ladytron, Gus Gus, Stanton Warriors gibi sanatçıların bulunduğu birçok popüler isme ev sahipliği yapan DJ, Babylon’un Resident DJ’leri arasında. Babylon, Indigo Godet, Jukebox, Roxy, Dulcinea, Blanco gibi bir çok mekanda ve Dinamo’daki dj setleriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Mabbas dj’liğin yanı sıra festival direktörlüğü, müzik yazarlığı, radyo programcılığı ve müzik editörlüğü alanındaki çalışmalarını da başarıyla sürdürüyor. Müziğin olduğu heryerde olmaya özen gösteren DJ Mabbas’ın enerjik setini tadın!

