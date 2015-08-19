Vodafone FreeZone konserleri 5. yılında

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da gerçekleşecek festival, 18 Eylül Cuma günü İstanbul Küçükçiftlik Park’ta start verecek. Yerini şimdiden ayırtmak isteyenler için festival biletleri, Vodafone FreeZone'lulara 1 alana 1 bilet hediye avantajıyla Biletix'te satışta.

Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 25 yaş ve altı gençlere yepyeni özgürlük alanları yaratmaya 5. yılında da devam ediyor. Gençlerin özgürce, içlerinden geldiği gibi yaşamaları için “Hayatta türlü zorunluluklar olabilir ama Vodafone FreeZone’la sıkıntı yok, kafana göre yaşaman için yanındayız” diyen Vodafone FreeZone, gelenekselleşen konserleriyle gençleri bu sonbaharda da müzikle buluşturacak.

Rock müziğinin efsane isimleri Teoman ve Duman’ın sahne alacağı Vodafone FreeZone Festivali’nde daha birçok sürpriz isim de gençlerle buluşacak. Gaye Su Akyol ile o uzaya gidilecek, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un kendine özgü tarzı ile anlattığı hikayeler binlerce gence ulaşacak.

Ankara çıkışlı Alternatif Rock grubu Son Feci Bisiklet ve Indie/Alternatif tarzına yerel bir uyarlama getiren Yok Öyle Kararlı Şeyler de festivale renk getirecek isimler arasında. Önümüzdeki günlerde bu dev kadroya eşlik edecek olan sürpriz isimlerin açıklanmasıyla Vodafone FreeZone Festivali’nin kadrosu daha da genişleyecek.

Eylül ortasında başlayacak Vodafone FreeZone Festivali; 18 Eylül Cuma İstanbul Küçükçiftlik Park, 9 Ekim Cuma İzmir Arena, 11 Ekim Pazar Ankara Kentpark, 17 Ekim Cumartesi Antalya Açıkhava Tiyatrosu ve 24 Ekim Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda on binlerce genci coşturacak.

Vodafone FreeZone’lulara 1 bilet aldıklarında 1 bilet hediye

Vodafone FreeZone’un gençlere özel fırsatları Vodafone FreeZone Festivali’nde de devam edecek. Vodafone FreeZone’lular festivale bir bilet aldıklarında bir bilet de hediye kazanacak. Kampanyaya katılmak için FESTIVAL yazıp 6666’ya gönderilmesi ya da Avantaj Cepte uygulamasında festival linkine tıklanması yeterli. FreeZone’lular, www.biletix.com üzerinden yapılacak alımlarda şifrelerini kullanarak hediye biletlerini alabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk şunları söyledi:

"Vodafone FreeZone ile hedefimiz gençlere daha fazla özgürlük alanı yaratmak. Bu hedef doğrultusunda sinema, festival ve konser biletleri ile eğitim, giyim, yemek, seyahat alanlarındaki sayısız avantajla milyonlarca gencin bütçesini hafifletiyor, onların gençliklerini özgürce yaşamasına katkıda bulunuyoruz. Müziğin gençleri bir araya getiren, kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de Vodafone FreeZone ile yüz binlerce genci, müziğin dev isimleri ile buluşturan organizasyonlara imza atıyoruz.

Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması ile 81 ildeki binlerce müzisyen gence seslerini duyurabilecekleri bir platform sunuyoruz. Dünyanın önde gelen online müzik platformu Spotify ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Vodafone FreeZone’luların 30 milyon yerli ve yabancı şarkıya tarifelerine ek uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleşen Parklarda Caz ve Gece Gezmesi etkinliklerinin gerek etkinlik alanında gerek evlerinin konforunda binlerce gence ulaşmasını sağladık. Her yıl gerçekleştirdiğimiz konser turnelerinin sayısı 100’ü aşarken 1 milyonu aşkın gence de ulaşmamızı sağladı.

Bu yıl bir festival havasında geçmesini planladığımız etkinlik serisine 18 Eylül’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta başlayacağız ve ardından İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da on binlerce genci müzikle bir araya getireceğiz. Festivalde rock müziğinin devleri Teoman ve Duman’a, Gaye Su Akyol, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Son Feci Bisiklet gibi birçok isim de eşlik edecek. Daha pek çok sürpriz ismin de sahne alacağı festivalin biletlerine Vodafone FreeZone’lular 1+1 avantajıyla ulaşabilecek. Bu vesileyle tüm gençleri Vodafone FreeZone'un özgürlüklerle dolu dünyasına davet ediyoruz.”