WARDRUNA 13 Mayıs'ta İstanbul’da

The Nordic Night sunar: WARDRUNA İstanbul’da! (13 Mayıs 2015)

CNBCE’de yayınlanan Vikings dizisinin müziklerini yapan Norveçli grup Wardruna, 13 Mayıs akşamı KüçükÇiftlik Park Bahçe’de mitolojik İskandinav gecesi yaşatmaya geliyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da kapalı gişe konser veren Wardruna, 13 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek Nordic Battle Night etkinliği kapsamında KüçükÇiftlik Park Bahçe’de kuzey rüzgarları estirecek!

Nordic Battle Night etkinliğinde hem Wardruna’nın müziği hem de alandaki etkinliklerle mitolojik kuzey gecesi yaşayacaksınız.

Gorgoroth grubundan Einar Selvik ve Gaahl ile Lindy Fay Hella önderliğinde kurulan Wardruna, antik Norveççe sözlerde yazdığı ve tamamen doğal enstrümanlar (ceylan derisi davul, öküz kemiği flüt, vs.) kullandığı şarkıları ile bir kez daha İskandinav müziğini Türk hayranlarının iliklerine kadar hissettirecek.

8. yüzyıl İskandinavya’sında basit bir çiftçiyken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok’un öyküsünün anlatıldığı Vikings dizisinden tanınan ve özellikle de “Fehu” adlı şarkılarının dizide yer almasıyla dünya çapında üne kavuşan Wardruna’nın sahne alacağı Nordic Battle Night’ta, Viking savaş gösterileri ve özel koreografilere de yer verilecek.

Kuzey’in doruklarına ulaşacağınız bu geceyi kaçırmamak için acele edin ve etkinlik alanında yer alacak stantta geleneksel Viking kıyafetleri ve silahları ile fotoğraf çektirmeyi sakın unutmayın!