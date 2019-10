'WEDDING BY THE BOSPHORUS' Düğün Festivali'ne davetlisiniz

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul, 27 – 28 Ocak’ta gerçekleştireceği “WEDDING BY THE BOSPHORUS” Düğün Festivali ile evlilik hazırlığı yapan bütün çiftleri Swissôtel’e davet ediyor. Festival, Yıldırım Mayruk ve Mehmet Köymen defilesi ve Özlem Süer’in gelinlik sunumu; Rıfat Yüzüak ile gelin makyajı atölyesi, ünlü markaların sunumları, ilham veren fikirler, stil önerileri, yeni trendler ve konserler gibi kapsamlı ve eğlenceli bir içerik sunuyor.

Festivalde, farklı ve konuşulan düğün organizasyonlarına imza atan sektörün önde gelen markalarının yanı sıra; en zarif ve şık gelinlik modellerini yaratan modacılardan Yıldırım Mayruk’un, abiye koleksiyonu ile Mehmet Köymen’in defilesi ve Özlem Süer’in farklı modeller üzerinden gerçekleştireceği gelinlik sunumu; doğal ve cezbedici makyajların arkasındaki önemli isimlerden Rıfat Yüzüak ile doğal ve etkileyici gelin makyajı önerileri; hayranlık uyandıran ilk danslar konusunda kısa zamanda harikalar yaratan Depodans ile dans atölyeleri; Vesaire Butik Çiçek Atölyesi ile gelin aksesuarları tasarımı gibi yaratıcı etkinlikler de yer alıyor.

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’un özenli misafirperverliğinde düzenlenecek festivalin ilk gününde, otelin deneyimli kadrosu, düğün hazırlık süreci üzerine bir konuşma gerçekleştirecek ve festival boyunca düğün planlayan misafirlerine destek olacak. Ayrıca Swissôtel’in festivale gelen misafirlerine bir de hediyesi var. Festival süresince düğününü Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’da gerçekleştirmeyi onaylayan herkese gelin hamamı, balo salonu duvar kaplaması, after party, düğün günü için beş adet Mercedes transferi ve Van Cleef pırlanta seçeneklerinden birini hediye ediyor.

“WEDDING BY THE BOSPHORUS” Düğün Festivali, atölyeler, defileler ve konuşmaların yanı sıra; ziyaretçilerin keyifli vakit geçirip, canlı müzik performansları izleyebilecekleri harika bir hafta sonu sunuyor. Festival, 27 Ocak Cumartesi saat 12.00 - 19.00 ve 28 Ocak Pazar saat 10.00 - 19.00 arası tüm ziyaretçilere ücretsizdir.

WEDDING BY THE BOSPHORUS

ETKİNLİK PROGRAMI

CUMARTESİ

12:30 Düğün Dansı Atölyesi by Depo Dans

13:30 Düğüne Hazırlık Süreci Paneli

(By Director of Events & Wedding Planner – OTEL LOGOSU)

14:30 Hippimippi ile Düğün Konseptleri

(Çiçek tasarımları, gelin buketleri ve daha fazlası)

15:30 Düğün Dansı Atölyesi by Depo Dans

16:00 MEHMET KÖYMEN Haute Couture Defilesi

17:00 ÖZLEM SÜER 2018 Gelinlik Trendleri

18:00 The Grand Band



PAZAR

11:00 Düğün Dansı Atölyesi by Depo Dans

12:00 Aksesuar Tasarımı Atölyesi by Vesaire

13:30 Düğüne Hazırlık Süreci Paneli

(By Director of Events & Wedding Planner – OTEL LOGOSU)

15:00 Rıfat Yüzüak Make-Up Atelier

16:00 Düğün Dansı Atölyesi by Depo Dans

17:00 YILDIRIM MAYRUK Haute Couture Defilesi

18:00 Avantgarde Orkestrası