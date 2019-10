yakala co Harbiye Açıkhava Konserleri’nde yıldızları yakaladı

MFÖ, Sertab Erener, Serdar Ortaç, Volkan Konak, Mario Frangoulis ve Joaquin Cortes biletleri % 40 indirimle yakala co’da.

Üstelik her konser günü yakala co takipçisi 4 kişi 2’şer adet bileti hediye olarak kazanabilecek.

Orijinal fırsatlarıyla Türkiye’nin en sıra dışı fırsat sitesi olma yolunda hızla ilerleyen yakala co’nun sürprizleri devam ediyor. Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi Açıkhava Konserleri ‘Yıldızlar Geçidi’nin biletleri % 40 indirimle yakala co’da satışa çıkıyor. MFÖ, Sertab Erener, Serdar Ortaç, Volkan Konak, Mario Frangoulis ve Joaquin Cortes’i Harbiye Açıkhava’da izlemek isteyenler, yakala co’yu takip ediyor.

yakala co konser günü 4 kişiye 2’şer adet bilet hediye edecek. 20-26 Haziran tarihlerinde her gün 1 yakala co fırsatından en çok sayıda kupon alan ilk 2 kişi, 2’şer bilet kazanacak. yakala co ayrıca 20-26 Haziran tarihlerinde Kral FM ve Kral Pop’dan 1 şifre anons edecek. Bu şifreyi sitedeki radyo alanına doğru giren 50. ve 100. kişilere de 2’şer adet bilet hediye edilecek.

Konser takvimi ve yakala co’ya özel bilet fiyatları



Kuzeyin oğlu Volkan Konak 21 ve 25 Haziran’da Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi’nde sahne alacak. Konser biletleri yakala co’da 105 TL yerine % 40 indirimle sadece 63 TL olacak. Pavarotti’nin varisi Yunanlı tenor Mario Frangoulis 22 Haziran’da konser verecek, yakala co takipçileri konser biletlerini 75 TL yerine % 40 indirimle 45 TL’den alacak. Türk Pop Müziği’nin mükemmel sesi Sertab Erener de 23 Haziran’da sevenleriyle buluşacak. Konser biletleri yakala co farkıyla sadece 45 TL olacak.

Dansın ve Flamenko’nun ustası İspanyol dansçı Joaquin Cortes 24 Haziran’da Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi’nde büyüleyici bir şov yapacak. Gösteri biletleri yakala co’da 125 TL yerine % 40 indirimle 75 TL’den satılacak. Serdar Ortaç 26 Haziran’da şarkılarıyla Harbiye Açıkhava’yı sallayacak, konserin biletleri yakala co’da 105 TL yerine 63 TL’den satışa çıkacak. Mazhar Fuat Özkan da dillerden düşmeyen şarkılarını 27 Haziran’da sevenleri için seslendirecek. Konserin biletleri yakala co’da yine % 40 indirimle 75 TL yerine 45 TL olacak.