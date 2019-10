Yaz tatilinin keyfi THE ZONE Adventures'ta yaşanıyor

Bütün yılın yorgunluğunu atıp, yaz tatilini değerlendirmek isteyen tüm çocuklar yaz kampında buluşacak.

Eğlencenin doruklarına çıkın

6 ile 14 yaş grubu için haftalık düzenlenen Yaz Okulunda programlar 26 Ağustos’a kadar her hafta farklı içeriklerle devam edecek. The Zone By Finansbank yaz okulu çerçevesinde birçok etkinliği, Xtrem Aventures ile birlikte doğayla iç içe olarak gerçekleştirecek.

Matematiğin şifrelerini çözmek The Zone by Finansbank’ta çok keyifli

Çocuklar, The Zone By Finansbank’ta gün boyunca süren etkinlikler çerçevesinde yaratıcı atölye çalışmalarında kendilerini özgürce ifade edip el becerilerini geliştirirken, Da Vinci Learning eğitim kanalının zengin içeriğiyle hazırlanan farklı filmleri Oditoryumda izleyecek, Trambolin Park alanında enerjilerini zıplayarak boşaltırken düzenlenecek spor turnuvaları ile eğlenecekler. Harika Matematik sergisinde matematiğin şifrelerini eğlenceli ünitelerle çözmeye çalışacaklar.

Doğayla iç içe etkinlikler için Xtrem Aventure’ a da geçecek olan çocuklar heyecanı yüksek tutacak ip parkurları ve halat kaydıraklar; Tarzan Sarmaşığı, Fare Tüneli ve Paten Köprüsü gibi macera parkları alanlarında heyecanı doruk noktaya taşıyıp, Türkiye’de ilk defa açılan Hobbit Köyünde ağaç evlerden köprülere, halatlardan macera dolu yollara kadar dev bir oyun alanı ile köyde bulunan 3 Hobbit evinde, kendi sınırlarını zorlayacaklar ve kendilerini keşfedecekler

Yaz kampı; her hafta pazartesiden cumaya gün boyunca devam eden haftalık programlarıyla devam edecek. Çocuklar, atıştırma molası ve öğlen yemek molası ile dinlenme zamanı da bulabilecekler.

Çocukların heyecan ve macera dolu etkinliklerle yaz tatilini keyifle geçirecekleri The Zone By Finansbank Yaz Kampı tüm çocukları mutlu bir yaz tatili geçirmeleri için bekliyor.