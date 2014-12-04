"Yedi Cihan Kadınları" izlenmeye değer

“Yedi Cihan Kadınları” Yunus Emre Enstitüsünün himayesinde Cemal Reşit Rey konser salonunda “Farklı Diller Ortak Ezgiler” isimli bir konserle unutulmaz bir geceye imza atacak. Konseri halkımız ücretsiz olarak izleyebilecek.

Yunus Emre Enstitüsü, otuzu aşkın ülkede bulunan Kültür Merkezleri vasıtasıyla eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra yurt içinde de sesini duyurmaya ve kültürleri buluşturmaya devam ediyor. 2015 yılı boyunca devam edecek yurt içi lansman konserlerinin ilki, 12 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser salonunda gerçekleştirilecek.

Enstitünün ilk konuğu tarzı ve farkıyla özel bir dinleyici kitlesine sahip Yedi Cihan Kadınları…

Anadolu’da yaşayan kültürümüzün yedi cihana yayıldığı “çok renkli Türkiye” nin bir resmini yansıtmak amacıyla Osmanlı makamlarından ve yerel halk müziklerinden örnekler sunan Yedi Cihan Kadınları, 10 kişilik saz heyetiyle toplam 14 kişilik bir ekip.

Türkçeden Azericeye, Arapçadan, Kürtçeye; Balkan coğrafyası dillerinden Türkmen ve Çerkez ezgilerine, Gürcü ve Ermeni melodilerine ulaşan geniş müzik yelpazesi ile kulaklarımızın pasını silecek olan Yedi Cihan Kadınları grubunda Eda Karaytuğ, Mehtap Demir, İmran Salkan ve Züleyha yer almakta.

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