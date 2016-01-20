Yelken’den Sevgililer Günü’ne özel menü

Boğaz’ın en şık lokasyonlarından Yeniköy’de konumlanan Yelken, manzarası ve çok özel lezzetleriyle Sevgililer Günü’nün de favorisi!

Yeniköy’ün en güzel noktalarından birinde ve muhteşem bir Boğaz manzarasında misafirlerini ağırlayan Yeniköy Yelken, şık dekorasyonu ve leziz Akdeniz mutfağı ile farklılaşmaya devam ediyor.

Sevgililer Günü’ne özel aşkla hazırladığı menüsünde yine tazelik ve doğallığı ön planda tutan mekan; Dalyan’dan mavi yengeç, Adana Karataş’tan balık yumurtası, kadayıfa sarılı karides, yalnızca Yelken’de tadabileceğiniz özel sunumlardan tarhun soslu levrek ve safranlı karidesli risotto ile özel günlerinize lezzet katıyor.

Sevgililer Günü’ne özel spesiyal tatlısıyla da keyifli bir son hazırlayan mekan, sevdiklerinize verdiğiniz değeri pekiştiriyor.

Balık restoranı konseptini geliştirerek misafirlerine üst düzey hizmet sunan Yelken Restaurant, DJ kabini olan ilk balık restoranı olarak muadillerinden ayrılıyor. Kaliteli müzik ve iyi yemek konseptini doruklarda yaşayabileceğiniz Yelken, Sevgililer Günü için rahatlık, lezzet ve eğlenceyi simgeliyor.