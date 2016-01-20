BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYelken’den Sevgililer Günü’ne özel menü
    20.01.2016 - 11:15 |

    Yelken’den Sevgililer Günü’ne özel menü

    1989’dan bu yana balık tutkunlarının vazgeçilmez mekanı Yelken Restaurant, Sevgililer Günü’ne özel aşk dolu bir menü hazırladı.

    Yelken’den Sevgililer Günü’ne özel menü

    Boğaz’ın en şık lokasyonlarından Yeniköy’de konumlanan Yelken, manzarası ve çok özel lezzetleriyle Sevgililer Günü’nün de favorisi!

    Yeniköy’ün en güzel noktalarından birinde ve muhteşem bir Boğaz manzarasında misafirlerini ağırlayan Yeniköy Yelken, şık dekorasyonu ve leziz Akdeniz mutfağı ile farklılaşmaya devam ediyor.

    Sevgililer Günü’ne özel aşkla hazırladığı menüsünde yine tazelik ve doğallığı ön planda tutan mekan; Dalyan’dan mavi yengeç, Adana Karataş’tan balık yumurtası, kadayıfa sarılı karides, yalnızca Yelken’de tadabileceğiniz özel sunumlardan tarhun soslu levrek ve safranlı karidesli risotto ile özel günlerinize lezzet katıyor.

    Sevgililer Günü’ne özel spesiyal tatlısıyla da keyifli bir son hazırlayan mekan, sevdiklerinize verdiğiniz değeri pekiştiriyor.

    Balık restoranı konseptini geliştirerek misafirlerine üst düzey hizmet sunan Yelken Restaurant, DJ kabini olan ilk balık restoranı olarak muadillerinden ayrılıyor. Kaliteli müzik ve iyi yemek konseptini doruklarda yaşayabileceğiniz Yelken, Sevgililer Günü için rahatlık, lezzet ve eğlenceyi simgeliyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber