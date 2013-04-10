Yeni albümler Salon'dan çıkıyor!

Bora Çeliker, uzun süredir beklenen ve geçtiğimiz aylarda Equinox müzik etiketiyle yayımlanan albümü Borabook’un lansman konseriyle 12 Nisan Cuma akşamı saat 21.30’da Salon’da olacak.

Rock müziğin başarılı vokali ve şarkı yazarı Aylin Aslım, Zümrüdüanka isimli dördüncü solo albümünün ilk konserini Salon’da verecek. Üç yıllık sessizliğini Zümrüdüanka’yla bozan Aslım, 13 Nisan Cumartesi günü saat 22.30’da dinleyicileriyle buluşacak. Sibel Gürsoy ve Kutlu Özmakinacı tarafından kurulan SKEÇ, Okyanus isimli ilk albümlerinin lansman konseriyle 18 Nisan Perşembe akşamı saat 21.30’da Salon’da.

Bora Çeliker İlk Albümünün Lansman Konseriyle Salon’da

Bora Çeliker’in uzun süredir beklenen albümü Borabook geçtiğimiz aylarda Equinox müzik etiketiyle yayımlandı. Çeliker, İstanbul caz sahnesinin önemli müzisyenlerinin kendisine eşlik edeceği gecede, yeni albümünün lansman konseriyle 12 Nisan Cuma akşamı saat 21.30’da Salon’da olacak.

New York ve İstanbul caz sahnelerinin önemli müzisyenlerini bir araya getiren albümde, Çeliker’in müzikal geçmişinin Post Bop, Avant Garde, Psychedelic Rock ve Blues gibi farklı izlerine rastlamak mümkün. İstanbul ve Ankara’da sayısız müzisyenle gerçekleştirdiği yaratıcı projelerle tanınan Çeliker, bu ilk albümünde Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladığı 2003 yılından, İstanbul Caz Festivali konseri ve Nardis Genç Caz Gitaristi yarışması birinciliği gibi başarılarla dolu 2010 yılına kadar geçen süre zarfında yaptığı bestelerden bir seçkiye yer veriyor.

Klasik bir caz albümü olmanın ötesinde, farklı müzik türlerinden beslenen özgün bestelerin yer aldığı Borabook albümündeki şarkıların seslendirileceği gecede Çeliker’e, İmer Demirer (trompet), Burak Bedikyan (piyano), Volkan Hürsever (kontrbas) ve Ateş Tezer (davul) eşlik edecek.

Aylin Aslım, Yeni Albümü “Zümrüdüanka” İle Sessizliğini Bozuyor

Rock müziğin başarılı vokali ve şarkı yazarı Aylin Aslım, Zümrüdüanka isimli dördüncü solo albümünün ilk konseri ile 13 Nisan Cumartesi günü saat 22.30’da Salon’da.

Üç yıllık sessizliğini Zümrüdüanka’yla bozan Aylin Aslım, yeni albümünün çıkış şarkısı İki Zavallı Kuş ile kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandı. Sözü Aylin Aslım'a, bestesi Aylin Aslım ve Övünç Dan’a ait olan şarkı, Aslım’ın Teoman ile gerçekleştirdiği bir düet çalışması. Aslım'ın içsel yolculuğunu dinleyicilere aktardığı albümde yer alan diğer düet ise Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği Af isimli şarkı. Unutulmaz bir Atilla Özdemiroğlu ve Aysel Gürel çalışması olan Hasret ise sanatçının özgün yorumu ile albümdeki yerini alıyor. Aylin Aslım'ın otuz kuş ile birlikte çıktığı yolculuğu anlatan Zümdürüanka’daki tüm şarkıların ilk kez canlı olarak dinleyicilerle buluşacağı bu özel konserde sanatçı, diğer albümlerinde yer alan sevilen parçalarını da grubuyla birlikte seslendirecek.

Aylin Aslım on üç yıllık kariyerinde kendi şarkılarının yanı sıra, yaptığı düet ve cover çalışmalarındaki özgün ve sıra dışı yaklaşımı ile adından sıkça söz ettirdi. Elektronik müzikten rock müziğin coşkulu ve sert soundlarına uzanan geniş bir yelpazede müzik üreten Aylin Aslım 2003’te Gelgit, 2005’te Gülybani ve 2009’da Canını Seven Kaçsın isimli albümleri yayınladı. Aktivist kişiliğiyle de tanınan Aylin Aslım, Mor ve Ötesi, Athena, Bülent Ortaçgil, Vega, Feridun Düzağaç, Bulutsuzluk Özlemi, Koray Candemir, Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem ve daha birçok isimle ortak çalışmalara imza attı.

Fatih Akın’ın Duvara Karşı filminde ilk albümünden Senin Gibi, Kutluğ Ataman’ın İki Genç Kız filminde Keşke adlı şarkısı yer alan Aylin Aslım, 2005’te Teoman’ın Balans ve Manevra filminde oynadı ve filmin soundtrack albümünde Teoman’ın Bazı Yalanlar isimli parçasını yorumladı.

SKEÇ, İlk Albümü “Okyanus”un Lansman Konseriyle Salon’a Konuk Oluyor

2010 yılında Sibel Gürsoy ve Kutlu Özmakinacı tarafından kurulan SKEÇ, Okyanus isimli ilk albümlerinin lansman konseriyle 18 Nisan Perşembe akşamı saat 21.30’da Salon’da. Okyanus, ikilinin etnik müziklerden, caz, rock, latin ve pop’a uzanan birikimini içeren ancak toplamda bu tarzların hiçbirisi olmayan yeni bir popüler müzik önerisi sunuyor. Gitarist, vokalist, aranjör Selçuk Sami Cingi'nin projeye dahil olmasıyla stüdyo çalışmalarına hız veren SKEÇ, 10 şarkıdan oluşan ilk albümü Okyanus’u Aralık 2012’de yayımladı. Kadrosunda gitarist Burak Gültekin ve tuşlu çalgılarda Halil İbrahim Işık’ın da bulunduğu grubun ismi Sibel, Kutlu ve Esas Çocuklar’ın kısaltılmasıyla SKEÇ olarak belirlenmiş.

Salon Etkinliklerinin Biletleri Nerede?

Salon etkinliklerinin biletleri Biletix satış kanalları ve Salon gişesinden temin edilebilir. Lale Kart sahipleri, biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabiliyor. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerli. Salon gişesi Pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik başlayana kadar açık.