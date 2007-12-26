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    HaberlerEtkinlikYeni yıl dans partisi
    26.12.2007 - 00:00 |

    Yeni yıl dans partisi

    Dance The New Year@Sheraton Maslak partisi 31 Aralık’ta 22.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak.Benassi Bros ve Funky C sizleri bekliyor.

    Dance The New Maslak partisi 31 Aralık’ta 22.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak. Global Deejays, Benassi Bros, Hüseyin Karadayı, Funky C, Murat Uncuoğlu, Tarkan gibi isimlerle sabahın ilk ışıklarına dek sürecek eğlence sizleri bekliyor. Partinin kapı açılış saati 20.30. Localar maximum 8 kişilik ve 2 şişe içki,enerji içeceği,çerez ve meyve ile servis ediliyor. 8 kişi üzerine eklenecek her kişi için 100 TL ücret ödenmesi gerekiyor. Standlar ise maximum 6 kişilik olup 1 şişe içki, enerji içeceği, çerez ve meyve ile servis ediliyor. Tam: 70 YTL, Normal: 40 YTL, Stand: 500 YTL , www.biletix.com
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