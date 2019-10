Yeni yıl partini kendin seç!

“Jack Dostları” yılbaşı coşkusuna İstanbul’un en gözde mekanlarında dahil olacak! 17 ve 24 Aralık gecesi şehrin en gözde 8 mekanında birbirinden farklı konseptlerde gerçekleştirilecek yılbaşı partilerinde, çok özel sürprizler “Jack Dostlarını” bekliyor!



1800’lü yıllarda markayı yaratan gizemli adam Jasper Newton Daniel, yani “Jack Daniel” tarafından ortaya koyulan karakteriyle, bugün 130’dan fazla ülkede sembol isim haline gelen Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, yeni yıla “Jack Dostları”na özel sürprizlerle “merhaba” diyor!

Jack Dostları, 17 ve 24 Aralık tarihlerinde şehrin en popüler 8 mekanında farklı konseptlerde gerçekleştirilecek yılbaşı partileriyle yeni yıla merhaba diyecek. Roxy ve Mojo’da “Live with Jack”, Touch Down ve Meyra’da “Friends with Jack”, Piyasa ve Eelence’de” Dance with Jack”, Tor-Ro Tapas Lounge ve Frame’de ise “Night Out Jack” konseptinde gerçekleştirilecek partilerde müzik ve eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Jack Daniel’s hız kesmiyor! Eğlenceli… Şaşırtıcı… Heyecan Verici… Jack Daniel’s 2011’ e sürprizlerle dolu bir merhaba için hazır!