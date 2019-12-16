Yeni yıla taze bir başlangıç
Richmond Nua Wellness-Spa, yeni yıla şehrin stresinden uzakta, tazelenerek girmek isteyenlere özel bir deneyim sunuyor, dinlendirici atmosferi ile yeni yıl planlarınıza ilham veriyor.
Richmond Nua’da yeni yılı gala yemeğinde orkestra eşliğinde canlı müzik ve limitsiz yerli içki seçenekleri ile coşkuyla karşılayın, sevdiklerinizle yeni anılar biriktirin. Tüm ayrıntılarıyla düşünülmüş yılbaşı programının ardından yılın ilk gününde Richmond Nua’nın özel brunch’ı ile 2020 yılına keyifli bir başlangıç yapın.
Kişi başı 600 TL’den başlayan fiyatlar ile Richmond Nua’ya özel spa ayrıcalıklarından faydalanırken, tüm yılın yorgunluğunu geride bırakabilirsiniz.
Türkiye’nin ilk ve tek destinasyon spa’sı Richmond Nua’da; farklı su terapileri, sağlıklı menüler, uzman terapistler ve sürekli yenilenen kişiye özel programlar ile spa deneyimi en ince detaylarına dek düşünülerek planlanıyor. İstanbul’a kısa bir sürüş mesafesinde, Sapanca’da kendinizi doğayla iç içe ve yenileyici bir tatile hazır olun. Richmond Nua, orman ve göl manzarası ile kendi içinize yolculuk ettiğiniz, birbirinden farklı masajlar ve bakımlarla yenilendiğiniz, muhteşem bir tatil imkanı sunuyor.