Yeşil sahalardan konferans salonlarına büyük transfer

Galatasaray Spor Kulübü DB Conference 2015, Pozitif Yaşam ve Algı Yönetimi Konferansı’na Ana Sponsor olarak bir ilki gerçekleştirdi. Böylelikle, ilk defa bir spor kulübü kişisel gelişim konferansına Ana Sponsor olarak, spor odaklı pazarlama iletişimine yeni bir sayfa açtı.



Spor endüstrisinin küresel ekonominin başrol oyuncularından biri haline gelmesiyle, spor pazarlaması, spor sponsorluğu ve spor odaklı pazarlama iletişimi kavramları büyük önem kazandı. Bu doğrultuda pek çok marka sponsoru olmak için Galatasaray Spor Kulübü’ne başvururken, bu defa tam tersi yaşandı ve Galatasaray Spor Kulübü DB Conference 2015 Ana Sponsorluğunu üstlendi.



DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi’nin düzenlediği DB Conference 2015, Pozitif Yaşam ve Algı Yönetimi konferansı 21-22 Mayıs tarihlerinde, Four Seasons Hotel İstanbul at The Bosphorus’da gerçekleşecek. 12 oturum, 18 ünlü konuşmacı, sürpriz gösteriler, canlı müzik ve kokteyl partiyi içeren, kapsamlı etkinlik iş dünyasını pozitif yaşamda buluşturacak.



Galatasaray Spor Kulübü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Arzu Uğur, markalarına pozitif değer katacağına inançlarının tam olduğundan dolayı konferansa Ana Sponsor olduklarını belirtti. *Sporun dünyada 22. Sektör olarak yerini aldığını, tüm sektörler içinde genel ciro olarak otomotivin de önünde birinci sırada bulunduğunu, sporcular dışında sadece ABD’de spor endüstrisinde 5.5 milyon kişinin istihdam edildiğini, dünyada televizyonlarda en çok izlenen programların spor programları olduğunu* vurgulayan Uğur,

“Günümüzde ülkemizde özellikle takım sporlarındaki maliyet artışı, ekonomik koşulların kötüye gitmesi spor kulüp yöneticilerini yeni kaynaklar aramaya yöneltmiştir. Bu yönelme beraberinde spor pazarlaması kavramını ülkemizde konuşulur hale getirmiştir. Algı ise siyasi kararlarımızdan, ürün tercihlerimize kadar hayatın her alanında karşımıza çıkan önemli bir etkendir. Kişiler karar verme süreçlerinde çoğu kez bilerek ya da bilmeyerek en son kararı algılarına güvenerek verirler. Karar verme sürecinde bu kadar önemli bir etken olan algılar kuşkusuz markalar için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu sürecin bütün yorum ve davranışlarımızda etkisi büyüktür” dedi.



1993/94 sezonunda UEFA’nın ‘Şampiyonlar Ligi’ projesinin kıvılcımını yaktığını, daha sonra bu ligin kapsamının gelişmesi, diğer tüm takım sporlarının da uygulamaya almasıyla bu projenin bu kıvılcımı iyi harlayıp bir kor ateş haline getirdiği spor/ekonomi ilişkisinin özellikle 2000’in ilk 10’luk yıl diliminin ortasından itibaren çok ciddi bir ivme yakaladığını, günümüzde de en önemli sektörlerden biri olma durumuna doğru hızla yaklaştığını vurgulayan, Galatasaray Spor Kulübü Pazarlama Müdürü Orkun Nuri Darnel ise, etkinliğe sponsor olma felsefelerini şu sözleriyle açıkladı:

“Pazarlama teknikleri sıradanlığın dışına çıkmak zorunda kalmış, 360 derece bir sponsor (müşteri) memnuniyetini şart kılmıştır. Müşteri, spor kulüpleriyle sadece görünürlük, bilinirlik temelli ilişkinin yanında, bu kulüplerin, onları kayıtsız şartsız seven, olabilecek en kötü şartlarda dahi desteklemeye giden, hayatlarının bir parçası olarak gören taraftarları ile de bir bağ kurma noktasına gelmiş durumdadır.

Neticede, spor kulüplerini güçlü kılan, etik değerleri ve arkalarında destek veren taraftarlarıdır. Bu çerçevede, bu bağın kurulmasının en temel faktörlerinden biri olan ‘Pozitif Yaşam ve Algı Yönetimi’nin kulüp/sponsor/taraftar ‘sac ayağının’ en sağlıklı bir biçimde kurulma şartlarından biri olduğuna inandığımız için böyle bir karara vardık.”



Pozitif yaşamın; sporcuları, taraftarları, yöneticileri, çalışanları ve Galatasaray Camiası üzerindeki etkilerini Arzu Uğur şöyle değerlendirdi: “Pozitif yaşam, duygu ve davranışlarımızı derinden etkileyen zihinsel işlevimizin düşüncelerimizi mutlu ve motive edici bir şekilde yönlendirmesidir.

Amacımız bulunduğumuz sektör içinde rekabetin, yarışın üst seviyede olduğu mutluluk ve üzüntünün coşku içinde yaşanması sırasında, öfke ve stresin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak pozitif yaşam ile sporcularımız, taraftarımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve Galatasaray Camiası için keyifli bir yarış ve rekabet ortamı sağlamaktır. Bu yaklaşım sadece Galatasaray Spor Kulübü içinde değil tüm kulüpler için olmalıdır.”



Sporun bir görsellik, bir festival, insanların yoğun iş ve özel yaşam gündeminden, trafikten, politik gündemden uzaklaşıp, çocukçasına bir aşkla bağlanıp izlediği bir görsel şov, ancak sonunda birinin kazanıp, ötekisinin kaybettiği, beraberlik anlarında bile kaybedenin olabileceği bir olgu olduğunu vurgulayan Orkun Nuri Darnel, ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Biz ülkemizde salt kazanma odaklı spor ilgisi ve sevgisini biraz daha hangi başarının nasıl kazanıldığına ya da her kaybedilen müsabakanın belki de bir kayıp değil orta/uzun vadede çok ciddi kazanımlara gebe olduğuna ve/veya bu tip aktiviteler sayesinde unuttuğumuz, düşünmek zorunda kalmadığımız hayatın diğer problemlere bakarak geçirilen kaliteli zamandan ötürü bir kazanım olma ihtimaline dair camia ve taraftarımızı kapsayan bütün paydaşlara bu düşünce yapısının yayılmasını arzuluyoruz.”



Uğur, ilk defa bir spor kulübünün kişisel gelişim konferansına Ana Sponsor olarak katılması ve Galatasaray Spor Kulübü’nün liderlik etmesinin camiaları için şaşırtıcı olmadığını, fertlerin gelişmeden toplumun gelişmeyeceği düşüncesi ile söz konusu sponsorluk ile en büyük kazanımlarının Pozitif Yaşam ve Algı Yönetimi ile sporcuları, taraftarları, yöneticileri, çalışanları ve Galatasaray Camiası hatta daha ötesi sadece kulüpleri için değil toplum için de örnek olacak bir değişim başlatmayı istediklerini belirtti.



DB Positive firmasının Galatasaray Store çalışanlarına eğitim de vereceğini söyleyen Uğur, “Galatasaray Spor Kulübü, İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarını hayata geçirerek, tüm çalışanlarını geliştirmek amacıyla iş değerleme, performans değerleme ve eğitim planlama çalışmalarına önem vermektedir. Tüm mağaza çalışanları için satış yönetimi eğitimi ile çalışanlarımızın pozitif bir ortam sağlayarak müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılayacak ve bu bilinç ile kısa süre içinde müşteri memnuniyetini ve ciro artışı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.



DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi Genel Müdürü Derya Babuç ise Türkiye ve Türk sporu algısını uluslar arası alanda en üstlere taşıyan Galatasaray ile işbirliklerinin toplum için örnek olacak bir değişimi başlatacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Galatasaray örnek spor anlayışı, uluslar arası alandaki büyük başarıları, sadece ülkemizde değil dünya çapında tutkunlarına sahip olmasıyla çok farklı bir konumdadır. Kendi marka değerinin yanı sıra Türkiye ve Türk futboluna da pozitif değer katan, uluslar arası alanda algıyı yükselten Galatasaray ile ilerlediğimiz için çok mutluyuz. Konferansımızın sloganları arasına bir yenisini ekliyor ve “Bazı renkler pozitif etkiler insanı; tıpkı Sarı/Kırmızı gibi diyoruz.”



*Spor üzerine bilgiler Spor Bilim İnternet Sitesi verileri ışığındadır.