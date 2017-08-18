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    HaberlerEtkinlikYeşim Salkım Zonguldaklılar ile buluşuyor
    18.08.2017 - 13:29 |

    Yeşim Salkım Zonguldaklılar ile buluşuyor

    Ünlü Sanatçı Yeşim Salkım, 26 Ağustos Cumartesi akşamı Zonguldaklılar ile buluşuyor.

    Yeşim Salkım Zonguldaklılar ile buluşuyor

    Ünlü Sanatçı Yeşim Salkım, 26 Ağustos Cumartesi akşamı Zonguldaklılar ile buluşuyor.
    Yeşim Salkım, 26 Ağustos cumartesi saat 21.30'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Çakaloğlu Değirmen Restorant'ta sahne alacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan Yeşim Salkım, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

    Ünlü şef Ünal Usta'nın özel bir menü hazırladığı gecede yerini ayırtmak isteyenler 0 372 556 3316 numaradan rezervasyon yapabilirler.

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