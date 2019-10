Yılbaşı eğlence günlüğü

Size en uygun eğlence için aşağıdaki seçeneklere bir göz atabilirsiniz...

Chantage’la geçmişten bugüne

New Wave’den alternatif rock’a, elektronika’dan Brit-Pop’a uzanan geniş repertuvarı ve etkileyici performansıyla müzikseverlerin beğeniyle takip ettiği Chantage, 31 Aralık saat 22.00’de Balans’ta sahneye çıkıyor. Depeche Mode, The Cure, Erasure yorumları denince akla gelen grupların başında yer alan Chantage, geçmişle bugün arasında eğlenceli bir bağ kuruyor. Bilet fiyatları: Normal: 60 YTL (Sınırsız Yerli içki), VIP: 100 YTL (Sınırsız Yerli ve Yabancı içki. Kısıtlı sayıda) (0212) 251 70 20

Elektronik yılbaşı

Türkiye’nin kalburüstü DJ’lerini aynı turntable’da buluşturan, Refresh’deki Electronic New Year Party, bu yıl da elektronik müzik severlerin favori yılbaşı etkinliklerinden biri olmaya aday. eğleniyor. Parti 31 Aralık gecesi 20.00’de başlayıp 1 Ocak 2008 sabahı sabah 06.00’ya kadar sürecek. Gecede pikap başına geçecek isimler ise Tarkan, Murat Uncuoğlu, U.F.U.K, Cure-Shot,Tangun, Fuchs, Beyza ve Alican-Soner. Refresh’te içki servisi Center Hall’de 4, New Hall’de 2, Avizeli Salon’da 1, Avizeli Salon girişinde 1 adet olmak üzere toplam 8 bardan yapılacak. (0212) 328 05 00

Türkçe pop sevenlere

Yeni yıla Studio Live’da başlamak isteyenler, ''Türkçe Pop & Commercial Party''ye buyursunlar. 31 Aralık gecesi 21.00’de başlayacak partide Türkçe popun en sevilen örnekleri ve sevilen yabancı parçalar eşliğinde Türkiye’nin en başarılı Djleriyle günün ilk ışıklarına kadar dans etmek, Chilly-Belly dansçılarının şovlarına ve perküsyonistlerin 9/8 lik ritimlerine eşlik edilecek gecede Ajda Pekkan, Sezen Aksu, MFÖ, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, Hande Yener, Bengü, Gülşen, Serdar Ortaç ve Demet Akalın gibi isimlerin yanı sıra Bob Sinclair, David Vendetta, Outwork, Rihanna, Shakira ile Yves La Rock gibi isimlerin parçalarını dinleyebilirsiniz. Bilet fiyatı: 25 YTL (0212) 244 77 12

Yılbaşına Latin müziği

Yeni yıla Latin müziğiyle girmek isteyenler için La Rocca’nın Yılbaşı Partisi de bir seçenek...Mekanın 31 Aralık programında envayi çeşit yemeğin yer aldığıyılbaşı mönüsünün yanı sıra canlı Latin müziği,salsa şov, oryantal dans ve DJ performans yer alıyor. Sürpriz hediye çekilişlerinin yapılacağı gecede Los Chicos De Cuba grubunun canlı Latin müziği ve dans gösterisinin yanı sıra Zenne Alex’in oryantal dans gösterisi ve DJ Negma ile club müziği de seçenekler arasında. Bilet fiyatları: Yılbaşı Mönü, Limitsiz Local İçki 165 YTL; Yılbaşı Mönü, Limitli Local İçki (3 Kadeh) 150 YTL; Giriş limitsiz lokal içki: 110 YTL. (0212) 211 11 00

'Oldies But Goldies’i

Babylon’da 2007’nin son, 2008’in ilk saatleri Oldies But Goldies partisiyle kutlanacak.. Depeche Mode, The Cure, Madonna, A-Ha, Chic, Duran Duran, Snap, Cyndi Lauper, ABBA, Donna Summer, James Brown, Nena, Culture Club, U2, Blondie, The Smiths, Wham!, Frankie Goes To Hollywood, Michael Jackson ve The Clash’i Murat Beşer ve Mabbas’ın pikabından dinlemek ve Engin Eraydın’ın görselleriyle eğlenmek isteyenlere... Giriş: 50 YTL (0212) 292 73 68

Roxy’de yılbaşı fiyatı yok

Roxy yılbaşını özel bir parti ile kutluyor. Roxy ekibiyle yılbaşını kutlamak istiyorsanız hazırlanın! 31 Aralık gecesi Roxy giriş ücretinde bir değişiklik yapmadı 35 YTL + 1 içki ile eğlenceli bir gece sizi bekliyor.

Soul Stuff İle Hayal Gibi Yılbaşı 31 Aralık 21.00’de Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde. Alper Cengiz tarafından 1995 yılında kurulan ve 12 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Marmaris’te düzenli olarak sahne alarak geniş bir dinleyici kitlesini kendine sevdiren Soul Stuff, yılbaşı haricinde de 7 yıldır her cumartesi gecesi Beyoglu Hayal Kahvesi’nde programlarına devam ediyor. Vokalde Alper Cengiz, gitarda Arda Bağcıoğlu, bas gitarda Reha Hendem, trombonda Bulut Gülen, trompette Mehmet Ünal ve davulda Burak Ersöz’den oluşan grup, 2007’nın son gecesi için repertuvarlarına sürpriz şarkılar ekledi. Bilet fiyatı: 56,50 YTL (0212) 244 25 58

Liman Lokantası New Year Party’08, 31 Aralık gecesi 22.00 - 05.00 saatleri arasında Karaköy Liman Lokantası’nda. Organizasyonda, yılbaşı gecelerinin sıkış tıkış partilerinden sıkılıp ev partilerine kaçanları cezbetmeyi hedeflenerek şöyle deniyor: ''Oturmak için kocaman koltukların olduğu, sınırsız yerli yabancı içeceğe ulaşmanın evinizdeki buzdolabına ulaşmak kadar kolay olduğu, her duyduğunuzda kanınızı kaynatan hepimizin sevdiği şarkıların çalınacağı, bin kişilik mekanın beş yüz kişiyle sınırlanacağı, rahat giyinip, fazlaca eğlenip, yeni yılın ilk gününe ağzımız kulaklarımızda girmemizi sağlayacak bu kocaman ev partisindeki sınırlı yerinizi vakit kaybetmeden garantileyin.'' Bilet fiyatı: 95 YTL; kapıda 105 YTL’dir. (0212) 292 39 92

Yeni yıla lezzetli bir menü ve güzel bir manzarayla girmek isteyenlere hitap eden Topaz’da 31 Aralık menüsü şampanya, bilini ve smetana eşliğinde havyarla başlıyor. Egzotik meyveli kaz ciğeri, porçini, kuşkonmaz ve balsamik özü soslu karides salatası, trüf mantarlı linguine ile devam ediyor. Ana yemeklerde ise birbirinden lezzetli sunumlarla sebzeli bütün ördek, ızgara ıstakoz ve fırınlanmış dana pirzola gibi üç farklı lezzet alternatifi sunuluyor. Yeni yılın tatlı menüsü ise TOPAZ’ın spesiyallerinden olan kumkumat parfe veya lor peynirli hurma kulesi alternatiflerinden oluşuyor. Manzaraya ve menüye DJ Suat Ateşdağlı’nın ekibi eşlik edecek. (0212) 249 10 01