Yılbaşı eğlencesinin yıldızı Kanyon'da

Her yıl binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri bu yılNew York’un ünlü seslerinden oluşan tribute grubu The Rat Pack’i ağırlıyor. Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.’ın efsane grubu The Rat Pack’in tribute grubu unutulmaz şarkılarıyla 1950’lerin ruhunu Kanyon’a taşıyacak.Rat Pack Tribute Band sahne alacağı 27 Aralık Pazar günü 18.00- 20: 00 saatleri arasında Kanyon ziyaretçilerine coşkulu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.



Yeni yılınkarşılanacağı bu gecede “New York New York”, “Fly Me To the Moon”, “My Way”, “Volare” ve “Candy Man”gibi Frank Sinatra, Dean Martin’e Sammy Davis Jr.’ın ölümsüzleştirdiği unutulmaz şarkıları seslendirilecek.





Tarih: 27 Aralık 2015 Pazar

Yer:Kanyon Etkinlik Alanı – B2 Katı

Saat: 18:00-20:00