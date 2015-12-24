Yılbaşında lezzetli eğlence için Agency

İstanbul Levent’te lezzetli yemek ve iyi müzik misyonuyla faaliyet gösteren Agency Bistro & Lounge, her gün farklı etkinlik ve ikramlar ile konuklarını şaşırtıyor. Yüksek zevk standardına sahip ziyaretçilerini lezzetli yemek, kaliteli servis ve lüks eğlence anlayışıyla ağırlayan Agency, yılbaşı gecesine özel canlı müzik eşliğinde sunulacak bir menü hazırladı.

Yıldızlar sahnesi!

Sahnesinde yıldızların parladığı Agency, şehrin gözde canlı müzik mekanlarının arasında yer alıyor. Yılbaşı gecesi müzik dünyasının başarılı ismi Selen Servi performansıyla konuklarına yeni yılın ilk dakikalarına eğlenerek girme imkanı sunan mekan, leziz menüsüyle de göz dolduracak.

2016’ya leziz bir başlangıç…

Eğlenirken aynı zamanda farklı lezzet deneyimleri edinebileceğiniz Agency’nin yılbaşı menüsü de oldukça başarılı. Kimyonlu Gouda, Dana Carpaccio, Lomi Lomi Somon, Kadayıfa Sarılı Mozzarella, Yufkada Karides, Ay Çekirdekli Bonfile, Sebzeli Kuskus ve Sıcak Çikolata Soslu Profiterol gibi çok özel sunumların yer aldığı Agency yılbaşı menüsü, damakları şenlendirecek.