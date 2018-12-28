Yılbaşında sevdiklerinize oyun ve uygulama hediye edin

Yeni bir seneye girmemize sayılı günler kaldı ve herkes tatlı bir hediye telaşı içerisinde. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için App Store’dan pratik ve mutlu edici bir hediye önerisi; uygulamalar! Hayatımızı kolaylaştıran, sevdiklerinizin ilgi alanlarına hitap edecek, onları mutlu edecek ve yeni şeyler öğrenmek için ilham verecek oyun ve uygulamaları hediye etmek güzel ve beklenmedik bir jest olabilir.

Oyunseverler için simülasyondan aksiyona, maceradan spora sayısız oyundan seçim yapabilir; fotoğraf çekmekten keyif alanlara çeşitli filtre ve düzenleme araçları sunan fotoğraf ve video uygulamaları ile hobilerini daha üst seviyeye çıkarmalarına destek olabilir ya da seyahat etmeyi sevenlere rezervasyon yapmaktan yeni rotalar keşfetmeye, çeviri desteği vermeye kadar farklı pek çok uygulama ile bir sonraki seyahatlerini planlamalarına destek olabilirsiniz. Farklı pek çok öneri için App Store’da Bugün sekmesinde bulunan “Sevdiklerine Oyun ve Uygulama Hediye Et” hikayesine göz atabilirsiniz!

Ayrıca App Store’da Yılbaşı için özel hazırlanan sınırlı süreli indirimli oyun ve uygulamalar da hediye için fikir verebilir. Oyunseverlerin favorileri Minecraft ve Fortnite’ın yanısıra Türkiye’den ilk defa Apple Design Award kazanan Oddmar, Reigns: Game of Thrones ve Alto’s Odyssey gibi popüler oyunlar ve daha fazlasını bulmak mümkün.

