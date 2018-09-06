Yılın en büyük açık hava festivali Milyon Beach Kilyos'ta

Rock ve alternatif müziğin en iyi isimlerini bir araya getirerek Anadolu'da yeniden festival coşkusunu yaşatan Milyon Yapım, Umut Kuzey önderliğinde Milyonfest İstanbul ile bu büyük coşkuyu İstanbul'a taşıyor. Yaz sezonu boyunca gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinliklerle kısa zamanda Kilyos’un en gözde mekanlarından bir tanesi olan Milyon Beach Kilyos’ta, 13-16 eylül tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek ve gelenekselleşmesi planlanan 4 günlük festivalde, 3 büyük sahnede farklı türlerde onlarca müzisyen sahne alacak.

'Yüzdeyüz müzik ve eğlence' sloganı ile yola çıkan festivalde gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran müzikseverler, gece geç saatlere kadar dj setler eşliğinde iyi vakit geçirecek. Pilli Bebek, Pentagram gibi isimlerden akustik performanslar, rock müziğin en popüler gruplarından Mor ve Ötesi, Athena, maNga, eşsiz performansı ile Şebnem Ferah, her daim muhteşem bir görsel şölen eşliğinde izlediğimiz Hayko Cepkin, yepyeni İngilizce single'ını yayınlayan Emre Aydın gibi isimler dışında, Belle and Sebastian grubundan Richard Colburn'dan (dj set), Blur grubunun davulcusu Dave Rowntree (dj set), elektronik, etnik ve reggae grubu Anna Rf, Avusturya'nın Viyana kentinden Rus ska-metal grubu Russkaja, ülkemizde de çok sevilen 93 yılında Londra'da kurulan acid jazz triosu Red Snapper, Latin müzik grubu Orkesta Mendoza ise bu yılki festivalin sürpriz yabancı konuklarından olacak.

Yepyeni bir sezona ve sonbahara merhaba demek üzere, sizleri bu eşsiz festivale bekliyoruz.

Milyonfest İstanbul; Kral Pop Tv ve Milyon Tv medya sponsorlukları ve Redbull’un katkılarıyla %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşecek.

