Yoğun istek üzerine yeniden

Tüm zamanların en eğlenceli macerası Madagascar’ın canlı sahne şovu Madagascar Live, yoğun istek üzerine bir kez daha İstanbul’a geliyor. Broadway kalitesindeki dev prodüksiyon, bu kez 17 – 18 – 19 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da çocuklarla buluşacak. Gösterinin indirimli dönem biletlerine 16 Mart Pazartesi gününe kadar Biletix’ten ulaşabilirsiniz.



Dreamworks’ün tüm dünyada gişe rekorları kıran Madagascar filminin karakterleri, orijinal film senaryosundan ilham alınarak hazırlanan Madagascar Live canlı sahne şovuyla bir kez daha İstanbullu çocuklarla buluşacak. IEG Family ve Stage Entertainment işbirliği ve Finansbank ana sponsorluğu ile Ocak ayında Türkiye’ye ilk kez gelen ve binlerce çocuğun hayal dünyasına “merhaba” diyen doyumsuz eğlence, bu kez çocukların bahar coşkusuna neşe katacak. Madagascar’ın haylaz karakterlerinin heyecan dolu macerasını dans ve müzikler birlikte görsel bir şölene dönüştürecek gösteri, 17 ile 19 Nisan tarihleri arasında Volkswagen Arena’da sahnelenecek.



Dev prodüksiyon İstanbul’u yeniden büyüleyecek



Broadway kalitesindeki dev prodüksiyon, 6 tır dekor ve setin yanı sıra yüzlerce kostüm ve aksesuarla hafızalardan silinmeyecek bir eğlenceyi bir kez daha İstanbul’a taşıyor. Madagascar Live gösterisi aslan Alex, zebra Marty, zürafa Melma ve su aygırı Gloria’nın New York Hayvanat Bahçesi'nden, Kral Julien’in çılgın Madagascar dünyasına uzanan kaçış serüvenlerini konu alıyor. Gerçekçi sahne kurulumları, kostümler ve müzikle sımsıcak bir arkadaşlık hikayesi anlatıyor. Toplam 25 karakterin sahne aldığı gösteri, izleyenleri Central Park Hayvanat Bahçesi’nden Madagascar’ın sahillerine taşıyor.



Gösterildiği tüm illerde çocukları büyüleyen Madagascar Live’ın, 17, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek sahne şovunun biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz.