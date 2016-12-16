Yüksek Sadakat ve Hey Douglas DorockXL'da

Temelleri yaklaşık 20 yıl önce atılan, Yüksek Sadakat ismiyle 2004 yılından bu yana müzik dünyasında ciddi bir kitleye sahip olan grup, bu cuma(16 Aralık 2016) Kadıköy DorockXL sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer'den Beni Bırakma'ya tüm hitlerini DorockXL konserindeki performanslarına taşıyacak olan Yüksek Sadakat 22:30'da sahnede.

Cuma gecesi Yüksek Sadakat konserinin ardından ise 01:00'da DorockXL sahnesine Velvet çıkacak. Gece boyunca iyi müzik devam edecek.

Türkiye'nin önemli prodüktörlerinden VEYasin'in son dönemde ses getiren projesi "Hey Douglas" 17 Aralık 2016 cumartesi gecesi ise DorockXL sahnesinde. Ciddi bir kitleye sahip olan "Hey Douglas", 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüz soundları ile birleştirerek dinleyicilerine her zamanki gibi eşsiz bir Kadıköy konseri vaat ediyor.

Cumartesi gecesi Hey Douglas'ın ardından ise Su Soley DorockXL sahnesinde olacak.

Konser biletleri Biletix ve DorockXL gişelerinde.