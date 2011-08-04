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    HaberlerEtkinlikZAZ, Akbank Caz Festivali için geliyor
    04.08.2011 - 01:35 | | KÜLTÜR?SANAT?SERVİSİ

    ZAZ, Akbank Caz Festivali için geliyor

    Türkiye’nin uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 21. yılında pek çok ünlü ismi ağırlayacak.

    ZAZ, Akbank Caz Festivali için geliyor

    Bu yıl 13 Ekim-3 Kasım günleri arasında ünlü caz sanatçılarını izleyiciyle buluşturacak olan Akbank 21. Caz Festivali, genç sanatçılara da performanslarını sergileme imkânı sunacak. Festivalin öne çıkan isimleri arasında Arild Andersen, Charles Lloyd, The Ray Gelato Giants ve Zaz yer alıyor. Açılışını Avrupa caz sahnesinin son dönemde göze çarpan üçlülerinden biri olan Arild Andersen Trio’nun yapacağı festivalin bu yılki mekânları, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat Merkezi, Babylon, The Seed, Ghetto ve Nardis olacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması” da 30 yaşını aşmamış olan amatör gençlere profesyonel sanatçılarla sahnede ‘jam session’ yapma imkânı sunacak. Yarışmanın başvuruları 5 Ekim’de sona erecek. Bu yılki yeniliklerinden bir diğeri de “Akbank 21. Caz Festivali T-shirt’ünü Sen Tasarla” yarışması olacak. Facebook üzerinden en çok beğenilen 10 tasarım finale kalacak. Birinci olacak tasarım, festivalin resmi t-shirt’ü olacak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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