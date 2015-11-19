BİST99.838-0,38EURO6,36-0,58USD5,73-0,74ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikZeytinli Festivali yurtdışına açılıyor
    19.11.2015 - 15:44 |

    Zeytinli Festivali yurtdışına açılıyor

    Bu sene, 20-23 Ağustos tarihleri arasında toplam 100.000'den fazla müzikseveri buluşturarak izleyici rekoru kırmayı başaran Zeytinli Rock Festivali, 2016 yılında uluslararası arenaya taşınıyor.

    Zeytinli Festivali yurtdışına açılıyor

    Deniz, kum, güneş ve rock müzik sloganı ile yola çıkan Zeytinli Rock Festivali, gelecek yıl 25- 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

    Katılımcılarına bol bol müzik, eğlence ve unutamayacakları bir rock tatili vaadeden ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ, bu kez Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Kıbrıs'tan da amatör ve profesyonel grupların ve izleyicilerin katılımı ile gerçekleşecek.

    Programın çok yakında açıklanacağı festivalin avantajlı ön dönem biletleri bugünden itibaren limitli sayıda satışa sunuluyor.

    Bilet fiyatları: avantajlı limitli dönem

    Kombine: 100 TL

    Kamp / Kombine - 120 TL

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber