19.11.2015 - 15:44 |
Zeytinli Festivali yurtdışına açılıyor
Bu sene, 20-23 Ağustos tarihleri arasında toplam 100.000'den fazla müzikseveri buluşturarak izleyici rekoru kırmayı başaran Zeytinli Rock Festivali, 2016 yılında uluslararası arenaya taşınıyor.
Deniz, kum, güneş ve rock müzik sloganı ile yola çıkan Zeytinli Rock Festivali, gelecek yıl 25- 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Katılımcılarına bol bol müzik, eğlence ve unutamayacakları bir rock tatili vaadeden ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ, bu kez Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Kıbrıs'tan da amatör ve profesyonel grupların ve izleyicilerin katılımı ile gerçekleşecek.
Programın çok yakında açıklanacağı festivalin avantajlı ön dönem biletleri bugünden itibaren limitli sayıda satışa sunuluyor.
Bilet fiyatları: avantajlı limitli dönem
Kombine: 100 TL
Kamp / Kombine - 120 TL