Zeytinli Festivali yurtdışına açılıyor

Deniz, kum, güneş ve rock müzik sloganı ile yola çıkan Zeytinli Rock Festivali, gelecek yıl 25- 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Katılımcılarına bol bol müzik, eğlence ve unutamayacakları bir rock tatili vaadeden ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ, bu kez Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Kıbrıs'tan da amatör ve profesyonel grupların ve izleyicilerin katılımı ile gerçekleşecek.

Programın çok yakında açıklanacağı festivalin avantajlı ön dönem biletleri bugünden itibaren limitli sayıda satışa sunuluyor.

Bilet fiyatları: avantajlı limitli dönem

Kombine: 100 TL

Kamp / Kombine - 120 TL