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12.09.2019 - 08:00

20 yıllık tarihi buluşma

İngiltere-Kosova mücadelesi savaş yıllarını hatırlattı.

20 yıllık tarihi buluşma

İngiltere-Kosova mücadelesi çok özel bir hikayeyi de içinde barındırdı.

İki takım oyuncuları ve taraftarları arasında dostluk görüntüleri ortaya kondu. 1999 yılında Kosova’daki savaş ortamından çıkılmasından sonra İngiliz askerlerin yaptığı yardımlar, çocuklar ve yaşlılara gösterilen ilgi 20 yıl sonra yeniden anımsatıldı.
Kosovalı taraftarlar hazırladıkları özel pankartlarda; “Her şey için teşekkürler. Sizleri unutmuyoruz ve hep hatırlayacağız” yazısı dikkat çekti. İngiltere’nin Kosova’ya 20 yıl önce yaptığı destek için özel olarak teşekkür edildi. Kosova basını da 20 yıl önce savaştan çıkan ülkede İngiliz askerlerin küçük çocuklarla oynadığı futbol maçlarının fotoğraflarını yayınladı.

20 yıllık tarihi buluşma

Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
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