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25.01.2020 - 08:00 |

6 puanlık maç! Fenerbahçe - Başakşehir...

Son iki deplasman maçını kazanan Fenerbahçe bugünkü mücadeleyi de kazanıp iyice zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

6 puanlık maç! Fenerbahçe - Başakşehir...

Son iki deplasman maçını kazanan sarı-lacivertliler bugünkü mücadeleyi de kazanıp iyice zirveye yerleşmeyi hedefliyor. İkinci yarının ilk altı haftasında zor maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçlarda maksimum puanı hedefliyor.

Bu nedenle bugünkü Medipol Başakşehir karşılaşması büyük önem taşıyor. Ersun Yanal ve ekibi bu kritik sınavı kazanmaları durumunda hem doğrudan rakibi olan Başakşehir’den üç puan almış olacak hem de fikstürde bir maçı daha geride bırakacak.

Mesai tamamlandı
Sarı-lacivertlilerde, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı. Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışma ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından şut ve pas organizasyonları yapıldı. Ardından çift kale maçla taktik çalışmalar tamamlandı.

6 puanlık maç Fenerbahçe - Başakşehir...

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