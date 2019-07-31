8 Ağustos 19.00!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da transferde kritik gün 8 Ağustos. Falcao transferinde sona yaklaşan Cim-Bom finali Premier Lig’den yapacak. Onyekuru için Everton’la temaslarını sürdüren ve İngiliz kulübünün kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, 6 numara pozisyonu için de yine bu ligden bir fırsat transferi kovalayacak.

Bu nedenle de transferde frene basan Galatasaray’da öncelikle İngiltere’de transfer tahtasının kapanması beklenecek.



Çifte fırsat var

Babel, Seri, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Okan Koçuk ve Ozornwafor’u kadrosuna katan Galatasaray’da şuan tek gündem maddesi Falcao. Cim-Bom, Kolombiyalı yıldızın işini bitirdikten sonra kalan takviyeler için İngiltere’de transfer döneminin tamamlanmasına odaklanacak.

İngiltere’de 8 Ağustos’ta yerel saatle 17.00’de (TSİ 19.00) transfer döneminin sona ermesiyle beraber sarı-kırmızılılar durum değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray’ın İngiltere pazarının bitmesini beklemesinin arkasında ise öncelikle Onyekuru’nun Everton’daki durumunun netleşmesi yatıyor.

Sarı-kırmızılılar buna göre Nijeryalı kanat oyuncusu için çalışmada bulunacak. Aslan’ın İngiltere’yi beklemesinin arkasındaki bir diğer neden ise 6 numara için olacak. Fulham’dan Seri’yi çok düşük rakamlara kadrosuna katarak büyük bir iş başaran sarı-kırmızılılar 6 numara pozisyonu için de yine böyle bir operasyona imza atmak istiyor.