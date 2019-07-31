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31.07.2019 - 15:45| İSTANBUL (AA)

Abdullah Avcı'nın doğum günü kutllandı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı idman, kondisyon koşuları ve stretching çalışması ile sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da takip etti. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Avcı'ya doğum günü kutlaması

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğum günü siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde kutlandı. Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve futbolcular, tecrübeli teknik adama yeni yaşında mutluluklar diledi.

 

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