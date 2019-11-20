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20.11.2019 - 15:42 | | Futbolarena

Abdurrahim Albayrak anjiyo oldu

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığının ardından hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu belirtildi.

Abdurrahim Albayrak anjiyo oldu

Galatasaray üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılırken, sarı kırmızılı kulüp adına yoğun mesai harcayan yönetimin de önemli rahatsızlıklar geçirdiği ortaya çıktı. Başakşehir maçı öncesinde Falcao, Andone, Şener ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Babel, Lemina, Muslera ve Luyindama da milli takım kamplarından sakatlık yaşayarak döndü. Ve deyim yerinde ise yönetime de nazar değdi.

YUSUF GÜNAY OPERASYON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz hafta annesi Ayşe Günay'ı memleketi Sinop'ta toprağa veren Başkan Yardımcısı Yusuf Günay önemli bir operasyon geçirdi. Yusuf Günay'ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle rahatsızlandığı ve dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ANJİYO OLDU

Galatasaray futbol takımı ve kulübün mali sorunları adına yoğun bir gündemi olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da rahatsızlandı. Boyun fıtığı olan Albayrak'ın hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak anjiyo oldu

 

 

 

 

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