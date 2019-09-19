Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayAbdurrahim Albayrak: Mutlu bir şekilde İstanbul'a dönüyoruz
19.09.2019 - 00:40 | | Serhan TÜRK / BRUGGE (DHA) -

Abdurrahim Albayrak: Mutlu bir şekilde İstanbul'a dönüyoruz

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını dile getiren Albayrak, "Allahıma şükürler olsun, iyi oynadık. Yüzde 45'e yüzde 55 gibi bir topa sahip olma oranımız vardı. Galibiyet üzerine bütün planlarımızı yapmıştık ama olmadı, yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Belçika'dan bir puan almak Şampiyonlar Ligi'nde önemlidir. Mutlu bir şekilde ülkemize, İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

"DIAGNE HALA BİZİM FUTBOLCUMUZ"
Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne ile ilgili görüş bildiren Albayrak, "Diagne, her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli bir futbolcumuz. Hala bizim futbolcumuz. Seneye yine bizle olacak. Kendisine Brugge'de başarılar diliyoruz. İnşallah bize karşı değil de diğer rakiplere karşı başarılı olmasını diliyorum. O ne kadar gol atarsa, bizim işimize yarar. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

    Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

    Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

    Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

    Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

    Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

    Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

    Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

    Sıradaki Haber