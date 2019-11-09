Acil eylem planı

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, Real Madrid karşısındaki hezimetin ardından acil eylem planını harekete geçirecek. Teknik direktör Fatih Terim, Madrid’de dökülen bası isimleri kulübeye çekecek, yeni isimlere şans verecek.



Terim ilk olarak Nagatomo’yu kesecek. Bu sezon formsuz bir görüntü çizen tecrübeli futbolcu, Gaziantep’te kulübeye çekilecek.

Nagatomo’nun yerine Terim, Emre Taşdemir’i oynatacak.



Savunmaya müdahale bununla sınırlı kalmayacak. Bu sezon tartışılan performanslarından birine imza atan Marcao da bugün kulübeye çekilecek. Terim’in Luyindama’nın yanında Ahmet Çalık’a görev vermesi bekleniyor.



Farklı kadro

Orta alanda Seri’nin yerine Ömer Bayram’ı oynatacak olan Terim, Nzonzi ve Lemina’ya ise dokunmayacak. Ön tarafta son dönemin formsuz ismi Babel’i kesecek olan tecrübeli teknik adam, burada Adem Büyük’ü değerlendirecek. Cim-Bom’da sağ tarafta ise Emre Mor’a şans verilecek. En uçta ise yine Andone görev yapacak.