Adem Büyük: "Önümüzde kimse duramaz"

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

"Moral olarak negatif durumdaydık"

"Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza bir armağan vermek istiyorduk, ağır bir maçtan çıktık, moral olarak negatif durumdaydık, burada kazanmak istiyorduk. İyi bir oyunla kazandık, pozisyonlara girdik, bugün pozisyon vermeyip gol yemedik."

"Önümüzde kimse duramaz"

"Biz Galatasaray gibi oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Bu galibiyet umarım ilerleyen haftalar için mesaj olur. Toparlanmamız lazım, bu galibiyet buna yardımcı olacak. Sezon sonu hedefimize ulaşacağız, bunun başka yolu yok."

"Biz Galatasaray'ız, Galatasaray gibi oynayıp şampiyon olacağız. Bugün en önemlisi takım halinde mücadele etmemizdi. Tüm arkadaşlarımın ayaklarına sağlık, hepimiz bir arada mücadele ettik. İkili mücadelelerin de üstün olduğu bir maçtı, genelinden üstün çıktığımız için de kazandık. Bu maçın artıları bunlardı bence."