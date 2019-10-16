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16.10.2019 - 20:59 |

Adil Rami'den 'asker selamı' hamlesi

Fenerbahçeli Adil Rami, sarı lacivertli takıma transfer olduğu gün statta çektirdiği fotoğraflar arasında asker selamı verdiği pozunu instagram hesabının profil fotoğrafı yaptı.

Tüm Avrupa A Milli Futbol Takımımızın gol sevinçlerinin ardından yaptığı asker selamını konuşurken Fenerbahçeli Adil Rami'den de flaş bir hamle geldi.

Sarı lacivertli futbolcu transferin açıklandığı gün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çektirdiği fotoğraflar arasında asker selamlı olan pozunu instagram hesabının profil fotoğrafı yaptı.

Bu hareket taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Rami bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 maça çıktı ve 45 dakika süre alabildi.

İşte Rami'nin profil fotoğrafı

Adil Ramiden asker selamı hamlesi

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