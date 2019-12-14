Adım adım Sturridge

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da teknik heyetin en büyük beklentilerinden bir tanesi Daniel Sturridge. Ünal Karaman ve kurmayları, İngiliz forvetin artık takıma tamamen adapte olup, ilk 11’de yer alması amaçlanıyor.

Hücumda aktif olmak isteyen Karaman, Sturridge’in tecrübesi ve kalitesinden faydalanmak istiyor. Sezon başından bu yana hem adaptasyon hem de tecrübe açısından 30 yaşındaki futbolcunun önemli bir faktör olduğunu bilen bordo-mavili ekip, adım adım ilerliyor.

Sezon başına oranla daha hazır ve kuvvetli olan Sturridge, özellikle Alexander Sörloth’la hücum hattını paylaşınca etkili bir görüntü sergiliyor. Ligde 6 maçta 2 gol 4 asistle öne çıkan başarılı futbolcu, bu 6 gollük katkısını da son 4 lig maçında buldu.

Sörloth’a tam 3 gol attıran Sturridge, her oynadığında skora katkı vermeye başladı. Ancak bir türlü istikrar yakalayamayan deneyimli yıldızın bu süreci aştıktan sonra bilhassa sezonun ikinci yarısında daha da iyi noktaya gelmesi amaçlanıyor.

Sturridge’i daha çok ofansif oyun kurucu gibi düşünen Ünal Karaman, forvetin ileri ucuna da Alexander Sörloth’u yerleştiriyor. Sturridge-Sörloth ikilisi bu sezon ligde Trabzonspor’a toplamda 18 gollük etki verdi, Sturridge 6 gole katkı verirken, Sörloth 12 gollük destek sağladı.