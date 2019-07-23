Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu

Beşiktaş, Brezilyalı sol beki Temmuz 2016 yılında Barcelona'dan 2,3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlılarda 3 sezon geçiren 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon sözleşmesi sona ermiş ve siyah beyazlılar mukavelesini yenilememişti.

Beşiktaş'ın Adriano ile yeni bir sözleşme yapma ihtimalleri konuşulurken, Brezilyalı yıldız ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense ile anlaşma sağladı. Brezilya ekibi Adriano ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.