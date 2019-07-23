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HaberlerBeşiktaşSerkan Reçber'den Beşiktaş'a iki transfer önerisi
23.07.2019 - 09:24| Ortacizgi.com

Serkan Reçber'den Beşiktaş'a iki transfer önerisi

TRT Spor'da yayınlanan programda Serkan Reçber, transfer arayışındaki Beşiktaş'a 2 oyuncu önerdi.

Beşiktaş'ın eski Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber, TRT Spor'da yayınlanan "Transfer Gündemi" adlı programda Beşiktaş'a iki transfer önerisinde bulundu.

İşte Reçber'in yaptığı açıklamalar:

"Quaresma iyi bir getiricidir, çizgi kanat oyuncusudur. Boyd da çizgi kanat oyuncusudur. Beşiktaş'ın alacağı kanat oyuncusu, kanat forvet tanımına uymalı. Babel gibi gerek santrafor oynatacaksınız, gerek kanat forvet oynatacaksınız. Mustapha Bundu, hem santrafor hem kanat forvet oynar. Aarhus forması giyer, mutlaka izlesinler. Maliyetinin de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş alabilir, oynatabilir ve satabilir. Aynı şekilde Muamer Tankovic... AZ Alkmaar ve Fulham tecrübesi vardır. Hammarby'de oynuyor, çok skorerdir. Beşiktaş, bu iki oyuncuyu alması halinde kanattaki sorununu çözeceği gibi santrafor alternatifini de zenginleştirecektir" ifadelerini kullandı.

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