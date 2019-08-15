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Haberler GalatasarayAhmet Bulut, Monaco'dan dönüyor!
15.08.2019 - 13:01

Ahmet Bulut, Monaco'dan dönüyor!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Falcao transferinde menajer Ahmet Bulut bugün Monaco'dan dönüyor.

Uzun süredir Radamel Falcao'nun peşinde olan Galatasaray'da gün içinde sıcak gelişmeler olabilir.

Haber Global'in haberine göre Galatasaray adına transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, bugün saat 15:30'da İstanbul'a dönüyor. Bulut'un sarı kırmızılı yöneticilerle transferdeki son durumu masaya yatırması bekleniyor.

Monaco, Falcao'yu tutmak istiyor!
Dün L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Monaco'nun Falcao'nun sözleşmesini uzatmak istediği ve oyuncunun Monaco'da kalmaya sıcak baktığı bilgisi paylaşılmıştı 

Ahmet Bulut, Monacodan dönüyor

 

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