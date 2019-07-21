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HaberlerGalatasarayAhmet Çalık, yuvaya geri dönüyor!
21.07.2019 - 11:19| Fanatik

Ahmet Çalık, yuvaya geri dönüyor!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Ahmet Çalık, yuvaya geri dönüyor!

Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı- Siyahlılar’ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray’a satılan Ahmet Çalık’ın adı var. Mustafa Kaplan’ın eski öğrencisi ile görüşerek çağrıda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray’da sözleşmesi devam eden futbolcunun kiralık olarak takıma kazandırılması gündemde. Galatasaray’la kampta olan Ahmet’in de yeniden eski takımının formasını giymeye sıcak baktığı bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in vermesi bekleniyor.

 

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